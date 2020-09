Altro incontro fortuito, altro ‘gelo’ tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. Qualche giorno fa i due si sarebbero visti per caso su un aereo partito da Napoli con destinazione Milano. La cronaca rosa ha narrato di una Cecilia glaciale, che avrebbe snobbato l’ex cognato. La storia si sarebbe ripetuta nei giorni scorsi a Milano. La modella in quest’ultimo frangente era accompagnata da Ignazio Moser – dopo la burrasca sentimentale i due sono tornati a fare coppia -, che a differenza della dolce metà ha riservato al conduttore campano un saluto affettuoso. A documentare il tutto è stato il magazine Nuovo.

Cecilia e Ignazio incontrano Stefano De Martino a Milano: le reazioni differenti

Milano: Cecilia e Ignazio stanno consumando un aperitivo in un noto locale milanese quando vedono spuntare Stefano De Martino nei paraggi. La Rodriguez si defila immediatamente, non pensando minimamente a salutare l’ex marito della sorella Belen Rodriguez. Moser, invece, ha tutt’altro tipo di reazione tanto che con il danzatore sbocciato ad Amici di Maria De Filippi si saluta con affetto e scambia qualche parola. Cecilia ha già tagliato la corda nel frattempo, preferendo optare per una passeggiata con la sua cagnolina Aspirina. L’episodio conferma una volta di più che i rapporti tra Stefano e la famiglia argentina sono tutt’altro che idilliaci dopo l’addio a Belen. D’altro canto è noto che il ‘clan’ Rodriguez, laddove c’è un membro in difficoltà, fa quadrato attorno a egli e tutto il resto passa in secondo piano.

Ignazio e Cecilia, agosto e inizio settembre difficoltosi

Ignazio e Cecilia, dopo aver vissuto un agosto e inizio settembre molto difficoltoso, hanno ricucito lo strappo d’amore e oggi sembrano nutrire la convinzione di portare avanti la loro relazione, nonostante i grossi problemi avuti. Si è parlato tanto della tormenta sentimentale recente. Tra i mille sussurri della cronaca rosa, c’è chi ha anche insinuato di presunti tradimenti da parte del trentino, il quale ha smentito categoricamente una simile dinamica. Pare infatti che la tensione nella love story sia dovuta alla forte gelosia della sudamericana e del fatto che lei desideri mettere su famiglia in fretta, a differenza di Moser.