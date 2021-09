Cecilia e Ignazio: flash della Cipriani sui fatti dell’armadio al GF Vip

L’esuberante soubrette non resiste e si lascia andare ad un commento piccante legato ai due ex inquilini della casa

Neanche 24 ore dentro la casa del Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti già ci regalano immense soddisfazioni. Fra di loro anche Francesca Cipriani, l’esuberante soubrette e ex svampita di La Pupa e il Secchione che ha aperto questa nuova edizione con una clamorosa battuta su due celebri inquilini della casa.

I primi minuti sono serviti come sempre ai concorrenti per farsi un giro nella grande villa del Grande Fratello Vip e adattarsi ad uno spazio che li vedrà vivere al suo interno per diversi mesi. Uno degli spazi più chiacchierati in questo senso è senza ombra di dubbio quell’armadio reso celebre da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Quando la Cipriani si è ritrovata per la prima volta di fronte al mobile d’arredo, non ha davvero resistito e strabuzzando gli occhi stupita ha commentato:

Sto pensando all’armadio, ma come hanno fatto Cecilia ed Ignazio a mettersi qua dentro? Come hanno fatto? Guarda che roba! Questo è compensato, si scassa. Mamma mia!

La frase ha comprensibilmente scatenato l’ilarità delle sue due colleghe presenti “sulla scena del crimine”, Manila Nazzaro e Raffaella Fico.

L’armadio gate: tutta la storia raccontata

Uno degli argomenti più discussi in assoluto di tutte le edizioni del GF Vip è stato senza dubbio il presunto rapporto intimo consumato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a cui faceva riferimento la Cipriani. La storia, diventata virale e ripresa per diverso tempo anche nei programmi di Barbara d’Urso, l’avrete già probabilmente sentita ripetuta in mille salse.

I due piccioncini, conosciutisi nella casa e da quel momento sempre rimasti insieme, avevano deciso di appartarsi all’interno di uno degli armadi della casa per un po’ di intimità. La posizione dei piedi di Cecilia che spuntavano dal mobile avevano lasciato pensare in molti che al suo interno si stesse consumando un rapporto vietato ai minori. A causa delle immagini che avevano fatto il giro del web, ai tempi la coppia aveva ricevuto il rimprovero dell’allora opinionista del programma Alfonso Signorini, che li aveva invitati a “darsi una regolata”. La coppia, in ogni caso, ha sempre smentito tutte le accuse e le illazioni ricevute.