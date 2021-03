Cecilia Capriotti non perdona Zenga: “Unico che non frequenterò”, l’attacco

Cecilia Capriotti ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip su Radio Radio. Giada Di Miceli l’ha voluta fortemente ospite nella sua Non succederà più e alla fine è riuscita a scambiare due chiacchiere con lei. Innanzitutto Cecilia non ha nascosto un po’ di nostalgia per la fine del GF Vip, poi ha detto di essere felicissima della vittoria di Tommaso Zorzi. L’argomento si è spostato poi su Stefania Orlando, con cui nella Casa Cecilia si è subito trovata in sintonia. Non hanno avuto screzi e lei ha confermato di essere stata accolta da lei, Tommaso e Maria Teresa Ruta con affetto. Stava spesso insieme a lei nella Casa, non a caso.

A proposito di Maria Teresa, Cecilia ha detto di aver chiarito con lei e di avere un bel rapporto anche con Guenda. “Sarebbe stato un peccato non parlare più con lei, son contenta così”, ha detto sulla Ruta. Tuttavia sembra non aver ancora digerito la delusione della nomination per tutto ciò che c’era dietro alla stessa, ha messo da parte il rancore però ha confermato ancora oggi tutto ciò che ha pensato in quel frangente. “In quel momento è stata una stratega, lo è stata in molte situazione. Se recitava? Cinquanta e cinquanta, è uscito anche il suo lato umano”, ha aggiunto su Maria Teresa.

Cosa pensa invece di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lei è assolutamente a favore di questa coppia, li ha vissuti nella Casa e ha avuto la sensazione che stesse nascendo un sentimento sincero. Non pensa sia una storia finta: “No, è una storia vera. Sicuramente la Casa ha aiutato a farli avvicinare, però fuori io li ho potuti vedere e sono innamorati realmente”. Secondo lei inizierà presto una convivenza tra Giulia e Pierpaolo: “Da quello che so c’è un’intenzione”. Nulla di certo quindi, anche perché per il momento stanno girando varie trasmissioni quindi fanno su e giù tra Roma e Milano.

Per quanto riguarda l’altra coppia invece sembra non avere le stesse buone opinioni. Cecilia è rimasta molto delusa da Zenga: “L’unico che non frequenterò”. Vedrà tutti, anche Maria Teresa dopo aver chiarito con lei, ma con Andrea sembra non volerne sapere. Pensa che sia un ragazzo per bene, tuttavia non ha apprezzato alcune cose:

“Non ho condiviso alcune cose, ma sono cose personali. Sono cose talmente preziose, talmente mie che non le vendo in questo modo. Io non mi esporrei così, io tutelerei la mia situazione famigliare. Lui questa cosa non l’ha fatta per scelta. Dal primo giorno ha parlato del padre”

Alla fine però ognuno fa ciò che vuole, come ha ricordato Cecilia. E nonostante non condividesse alcune cose lei gli è stata comunque vicina. Proprio per questo non si aspettava la nomination, l’ha vissuta come un tradimento dopo essersi promessi tra i nuovi entrati, a suo dire, di tutelarsi fra di loro. “A causa della sua nomination sia io sia Carlotta siamo uscite”, ha ulteriormente spiegato. E non solo, lo ritiene furbo e stratega. Ha tutt’altra idea invece di Rosalinda Cannavò: di lei pensa solo cose belle. Non si è fatta un’idea su di loro come coppia, però. Il motivo? Non le interessa, come ha specificato.

Infine, Cecilia ha confermato che parteciperebbe volentieri a Temptation Island Vip certa che lei e il suo compagno sarebbero molto divertenti. Non avrebbe paura di questo reality show perché è sicura dell’amore che li unisce. Sarà difficile però che la redazione di Temptation Island li scelga, perché nel regolamento è previsto che non possono partecipare coppie sposate o con figli. E Cecilia ha una figlia con il suo compagno.