Cecilia Capriotti svela la sua dieta: “Sto molto attenta all’alimentazione”

Cecilia Capriotti fisico: cosa mangia e come si mantiene in forma l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

All’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non è passato inosservato il fisico perfetto di Cecilia Capriotti. Formoso, tonico e slanciato, ben evidenziato dai sensuali bikini che la showgirl ha sfoggiato in Honduras. Ma qual è il segreto di bellezza dell’ex naufraga? Sembra banale dirlo, ma è l’alimentazione! La Capriotti è una salutista convinta e porta a tavola solo cibi sani e genuini. Una regola che sta cercando di trasmettere anche alla figlia Maria Isabelle, che oggi ha due anni. “Negli anni ho capito come veramente siamo quello che mangiamo. I risultati, alla lunga, si vedono sulla nostra salute. Per questo motivo sto molto attenta all’alimentazione”, ha fatto sapere Cecilia alla rivista Più Sani Più Belli.

La dieta di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti segue la famosa dieta mediterranea. L’opinionista di Barbara d’Urso consuma poca carne (solo una volta alla settimana e rigorosamente bianca) e mangia tantissimo pesce e verdura. Rigorosamente banditi dalla tavola di Cecilia i dolci e i fritti, che la Capriotti non consuma da ormai dieci anni. “La mia giornata comincia al mattino con alcuni biscotti integrali bagnati nel cappuccino. Poi un frutto a tarda mattinata mentre a pranzo difficilmente mangio la pasta. Preferisco del pesce con verdure accompagnati da qualche galletta di riso. A cena una bella insalatona, oppure del riso integrale”, ha rivelato Cecilia.

Lo sport per Cecilia Capriotti

Attenta all’alimentazione, Cecilia Capriotti non dimentica di praticare regolarmente della sana attività fisica. La conduttrice si allena tre, quattro volte a settimana. Ai macchinari da palestra preferisce il lavoro aerobico, gli esercizi a corpo libero e il pilates. E d’estate non manca mai la bicicletta, unico mezzo di trasporto che usa nei mesi più caldi.