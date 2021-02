Cecilia Cantarano da TikTok a Stasera tutto è possibile: 3 cose da sapere

Cecilia Cantarano è tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile nella puntata di martedì 9 febbraio 2021. Classe 2000 e romana di nascita, Cecilia è una delle giovani italiane che sono riuscite a sbancare TikTok. Dopo aver cominciato l’avventura nel mondo del Web nel 2018, la Cantarano è diventata una star di TikTok ma ha pubblicato anche delle canzoni. Cosa c’è da sapere su di lei? Ecco tre curiosità da non perdere.

Cecilia Cantarano su TikTok: tutti i numeri raggiunti

In tanti vedendo la giovane tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile potrebbero farsi domande a proposito di Cecilia Cantarano su TikTok. I suoi numeri fanno sì che si parli molto di lei, su questo non ci sono dubbi. Cecilia ha quasi tre milioni di follower su TikTok, sono due milioni e settecentomila per la precisione. Che uniti ai follower di Instagram, un milione tondo tondo, la vedono vicina a ben quattro milioni di seguaci sui social network. E forse anche per questo enorme successo è riuscita a vincere i Kids’ Choice Awards 2020 nella categoria Nuova Star Italiana. Tuttavia lei in una intervista a Webboh ha confessato di non sentirsi una vera tiktoker:

“Creator è un termine che mi piace di più. Non mi sento una tiktoker, mi sento una creativa. Non faccio solo TikTok nella mia vita. Faccio molte cose, tra cui i TikTok, che sono un modo per esprimere la mia espressione. Ma io passo i miei pomeriggi – quando non esco – canto, disegno dei vestiti, cucio”

Cecilia Cantarano è fidanzata? La risposta ai fan

Cecilia Cantarano ha un fidanzato? Anche questa è una domanda molto gettonata tra i fan. Ebbene, la risposta è arrivata proprio in queste ore tramite le storie su Instagram. La giovane tiktoker ha infatti risposto alle domande dei fan e in una di queste le hanno chiesto se è in cerca dell’amore. Lei è stata chiara, anzi chiarissima: “No, vorrei stare tranquilla e fare le cose che amo”. Non c’è nessuno quindi nella vita di Cecilia e il suo cuore è ancora libero, al momento. Quasi un anno fa invece risultava impegnata.

Cecilia Cantarano cantante: da Sagapò al successo con Ludwig

Una delle più grandi passioni di Cecilia Cantarano è sempre stata la musica. Le piace da sempre cantare e nel 2019 ha debuttato con il suo primo singolo, Sagapò. A distanza di poco tempo è arrivato anche il suo secondo brano dal titolo Blur. Il vero successo nel mondo della musica però è arrivato l’anno scorso, quando ha inciso una canzone insieme a Ludwig. Con lui ha pubblicato il brano Adesso mi diverto che ha raggiunto dei numeri non indifferenti.