Cecchi Paone a Verissimo: “Mia moglie è ancora la donna più importante”

Alessandro Cecchi Paone a Verissimo parla della moglie Cristina

Dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone è stato ospite di Verissimo. E nel salotto di Silvia Toffanin, il giornalista si è lasciato andare a confidenze private. In particolare ha parlato dell’ex moglie Cristina, una donna spagnola. I due sono stati sposati per un lungo periodo fino a quando il rapporto si è rotto perché Cecchi Paone ha scoperto di amare un altro. Ma il legame tra i due è ancora solido, tanto che Alessandro e Cristina si continuano a frequentarsi. “Ci vediamo spesso in Spagna, dove lei vive ora con il suo compagno colombiano. Usciamo a quattro”, ha assicurato il conduttore de La macchina del tempo.

Alessandro Cecchi Paone gay: “Ecco come l’ho detto a mia moglie”

“Mi sono innamorata di un mio amico e appena ho capito che era una cosa sicura l’ho detto a mia moglie. Lei è sempre stata una persona fantastica”, ha confidato Alessandro Cecchi Paone a Verissimo. “Siamo stati male entrambi perché finiva la nostra dimensione dell’amore, che è stata molto bella”, ha aggiunto il conduttore. La coppia non ha mai avuto figli e non serba rimpianti.

Alessandro Cecchi Paone: “Non ho l’istinto paterno”

“Io e mia moglie non abbiamo mai avuto l’istinto materno o paterno. Per questo non siamo voluti diventare genitori. Dopo il divorzio, lei non ha avuto bambini con il suo attuale compagno. Sta bene così”, ha precisato Cecchi Paone a proposito della sua vita privata.