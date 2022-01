C’è Posta per Te, Vivienne e il papà oggi: cos’è successo dopo la puntata

Ieri sera a C’è Posta per Te è andata in onda la storia di Vivienne e suo padre Emad. La ragazza ha deciso di farsi aiutare da Maria De Filippi perché il papà non le parla e non ne vuole sapere più niente di lei da 12 anni. Il motivo? Lei è rimasta incinta prima del matrimonio. Quando il papà lo ha scoperto, intuendolo e non venendolo a sapere da lei direttamente, ha scelto di chiudere i rapporti. Ieri sera il signor Emad si è dimostrato una persona simpatica e socievole, ma neanche questa tattica di Maria non è servita. Scherzare con lui, fare scommesse e leggere il Corano per arrivare preparata all’incontro non è servito a convincerlo ad aprire la busta.

Emad ha chiuso la busta con la figlia Vivienne a C’è Posta per Te, parlando di una ferita che ancora non si rimargina. Se dovesse rimarginarsi sarà lui a cercarla, ha aggiunto andando via. Neanche le foto delle tre nipotine che non ha mai conosciuto lo hanno smosso dalla sua posizione, nonostante gli occhi lucidi. Anche i tentativi della nuova compagna, che spinge per la pace con la ragazza, vanno a vuoto. Insomma, Emad proprio non ne vuole sapere di passare sopra all’orgoglio e vivere il rapporto con Vivienne. Quest’ultima, però, ieri sera ha rivelato a Maria che quello a C’è Posta per Te è stato il suo ultimo tentativo: non avrebbe più cercato il padre.

Cosa è successo tra Vivienne e papà Emad dopo l’incontro a C’è Posta per Te? Dopo che la puntata è andata in onda, la ragazza ha scritto un messaggio sui social e si intuisce che il padre non l’ha ancora cercata. Né ha intenzione di farlo lei. Queste le parole di Vivienne su Instagram: “Purtroppo per chi ama non è facile, ma chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto di tutto ciò che ho potuto, grazie a tutti”.

La storia di Vivienne e papà Emad a C’è Posta per Te

I genitori di Vivienne si sono lasciati quando lei aveva 7 anni. Da quel momento in poi ha visto suo papà per circa dieci minuti al giorno, ogni volta che lui andava sotto casa della ragazza. Perché non aveva detto a Vivienne dove era andato a vivere. Alla ragazza quei dieci minuti sono sempre bastati e l’amore per il padre non è mai cambiato. Quando si è fidanzata non sapeva come dirlo al papà, che sognava per lei una vita diversa. Dopo aver scoperto che Vivienne era fidanzata, Emad è sparito per qualche mese e nel frattempo lei è rimasta incinta.

Era di cinque mesi quando Emad è andato sotto casa sua per incontrarla; lei aveva timore di dire al padre della gravidanza, così ha indossato indumenti larghi ed è scesa. Emad però si è accorto della pancia e le ha semplicemente detto “Sei ingrassata”, andando via. Da quel momento non si sono più visti né sentiti. La ragazza non ha mai smesso di cercare il padre, è andata a casa sua, dopo aver scoperto dove abita, con la figlia di pochi mesi. Emad però ha cacciato di casa entrambe e si è negato ogni volta che Vivienne lo ha cercato, anche fingendo di non essere in casa.