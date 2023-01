Una signora pugliese ha scritto al programma di Maria De Filippi per cercare il suo primo amore che non vedeva da ben 68 anni

Alla terza puntata di C’è posta per te 2023 la signora Marianna ha rubato la scena a tutti. La donna, 84 anni, ha scritto alla redazione di Maria De Filippi con la complicità della sorella per ritrovare il suo primo amore, che non vedeva da ben 68 anni. Da giovane Francesco l’ha corteggiata a lungo, le ha regalato una preziosa spilla e le ha chiesto di aspettarlo prima di partire per il militare. La donna, però, ha preferito sposare un altro, dal quale ha avuto cinque figli, e che è morto qualche tempo fa (prima del decesso i due vivevano già separati, lui aveva lasciato Marianna per un’altra donna).

La storia della signora Marianna a C’è posta per te

I postini di C’è posta per te sono riusciti a rintracciare tre uomini con lo stesso nome del primo amore di Marianna ma solo uno si è rivelato quello giusto. Il vero Francesco, che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di udito durante la registrazione tanto che Maria De Filippi è stata costretta a spostare una cassa del salotto tv, ha subito riconosciuto la donna e quell’accessorio che le ha donato tanto tempo fa. Si è detto felice di aver rivisto la signora ma ha ammesso di essere ancora sposato.

“Che fregatura!”, ha detto senza peli sulla lingua Marianna a C’è posta per te, per poi chiedere a Francesco: “Ma ce li hai i denti?”. Affermazioni che hanno scatenato l’ilarità del pubblico in studio e a casa. E così sui social network sono arrivate due richieste ben precise a Maria De Filippi, che ogni sabato sera viene seguita da oltre quattro milioni di persone.

I telespettatori di C’è posta per te hanno chiesto a gran voce alla conduttrice Mediaset di portare Marianna a Uomini e Donne, dove sicuramente regalerebbe nuova linfa vitale con la sua vivacità e solarità. Altri, invece, hanno invitato Maria De Filippi a dare più spazio alle storie degli anziani, che portano sempre tante risate e spensieratezza. Queen Mary riuscirà ad accontentare tutti?