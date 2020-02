La storia di Giovanna e Giuseppe dopo C’è posta per te: lei ha detto altre bugie a Maria De Filippi

Ha destato parecchio interesse la storia di Giuseppe e Giovanna alla quarta puntata di C’è posta per te 2020. Il siciliano ha scritto a Maria De Filippi per rintracciare una sua vecchia fiamma, conosciuta negli anni Cinquanta. Una vecchia fiamma ritrovata poi per telefono, grazie ad amici in comune. La signora Giovanna, però, non avrebbe detto tutta la verità nel programma di Canale 5. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News la donna non sarebbe più sposata come fatto credere a Giuseppe. Giovanna sarebbe ormai separata da tempo, come sussurra più di qualcuno a Trapani. E molto probabilmente ha mentito per chiudere definitivamente il rapporto con Giuseppe, che non ha reagito benissimo a questo rifiuto in tv.

Secondo le testimonianze Giovanna sarebbe separata da diverso tempo

“È separata da molti anni”, ha spifferato qualcuno su Facebook. “In città si sa che è separata da una vita anche perché il suo ex marito è molto conosciuto”, ha aggiunto. Un’altra fonte ha ribadito: “La conosco, è separata anche se non l’ha detto”. Dunque, stando a queste voci, la signora Giovanna avrebbe mentito due volte a C’è posta per te. Prima negando di essere lei la ragazza che ha conosciuto Giuseppe e poi assicurando di essere felicemente sposata, troncando così il legame con Giuseppe.

Tutti vogliono il signor Giuseppe al Trono Over di Uomini e Donne

La presenza di Giuseppe a C’è posta per te ha lasciato il segno, tanto che in molti sui social network hanno invitato Maria De Filippi a prendere in considerazione l’uomo per il Trono Over di Uomini e Donne. Presto rivedremo Giuseppe alla corte di Gemma Galgani?