C’è posta Per Te, Serena perdona Gianluca: colpo di scena, rivolta in rete

C’è Posta Per Te, storia di un matrimonio interrotto. Serena sul marito Gianluca: “50mila euro spesi con l’amante”. Su Twitter piove di tutto, ma alla fine il colpo di scena: “Perdonato!”

Storia di un matrimonio interrotto a C’è Posta Per te. Protagonisti Gianluca e Serena, due persone di mezza età di Palermo con delle nozze durate 10 anni. A mandare l’invito è lui, che, dopo ripetuti tradimenti, è corso in ginocchio, tornando sui suoi passi. Peccato che gli episodi che stanno dietro alla rottura sono alquanto spinosi e gravi. Quando ancora il matrimonio era in corso, Gianluca ha allacciato una relazione extraconiugale con una 19enne. Non solo, con lei se l’è spassata. Nei soli primi sei mesi di tresca, come fa sapere Serena, l’uomo è riuscito a spendere con la giovane ben 50mila euro…

“Ha speso 50mila euro in sei mesi tra case, resort, regali e altro con lei”

Serena spiega che, nonostante tutto, la prima volta che fu tradita perdonò il marito, il quale, però, è poi ricascato nell’errore. “Ha speso 50mila euro in sei mesi tra case, resort, regali e altro con lei”, dichiara la donna. “Lui – aggiunge – aveva perso totalmente il cervello per questa ragazzina”. Serena snocciola altri dettagli scomodi: “Ho scoperto che lei aveva compagnie particolari e una storia con un’altra persona, gli stava insieme solo per soldi”. Sempre Serena, a proposito dei viaggi di lavoro di Gianluca: “Lei lo seguiva, ovunque, io non potevo avendo due figli e una casa da mandare avanti. Lui mi ha fatto passare per una pazza, mi ha fatto vivere un incubo”.

C’è Posta per Te, mugugni anche per Maria su Twitter

Durante la chiacchierata Maria, seppur sottolineando tutti gli errori dell’uomo, ha cercato di trovare anche una piccola giustificazione per Gianluca: “Forse lui ha semplicemente avuto una crisi di mezza età”. Un passaggio che ha trovato diversi telespettatori in disaccordo. Su Twitter tanti i mugugni. Per quel che invece riguarda Gianluca è piovuto di tutto. In molti si sono augurati che Serena prendesse la decisione di chiudere la busta. “Mio figlio non si merita una famiglia divisa perché lui è un imb…lle. In cuor mio, anche se ho mandato una lettera all’avvocato per la separazione, so che l’avrei perdonato”, ha infine concluso Serena, prendendo tutti in contropiede. Perdonato davvero! Twitter è andato in tilt, non credendo ai propri occhi.