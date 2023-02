C’è posta per te senza ospiti per Sanremo: Renato Zero mugugna

La puntata della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda in modo un po’ diverso dal solito: ecco cosa c’entra il cantante romano

Come ampiamente anticipato da Piersilvio Berlusconi nelle scorse settimane, in occasione dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo (che già sta registrando ascolti record) Mediaset ha deciso di mantenere la classica controprogrammazione alla Rai, senza privarsi della messa in onda del Grande Fratello Vip, di Le Iene e di C’è posta per te.

C’è grande, grandissima attesa in modo particolare per la sfida fra Maria De Filippi e Amadeus: di norma, C’è posta per te vince la sfida dell’Auditel con una certa facilità, ma questa volta la concorrenza è più che agguerrita e non solo non sarà una passeggiata trionfare ma la trasmissione di Canale 5 potrebbe proprio fare una brutta figura con numeri bassissimi.

Maria De Filippi e la produzione del programma, pur consapevoli che probabilmente non riusciranno a superare la kermesse canora, sono comunque corsi ai ripari, decidendo di strutturare la puntata in onda sabato 11 febbraio in modo tale da non sprecare troppe “risorse”. Da anticipazioni, infatti, la puntata di C’è posta per te che andrà in onda contro Sanremo non avrà ospiti di spicco.

Non ci sarà, insomma, nessuna personalità del mondo dello spettacolo (di recente, per esempio, c’è stata Federica Pellegrini) ad accompagnare i protagonisti delle varie storie: nessun regalo, nessuna sorpresa, insomma, ma soltanto il racconto delle vicende di tanti poveri diavoli, con tutti i tradimenti, i litigi e i lutti del caso.

In realtà, ad ogni modo, pare che in un primo momento la messa in onda della trasmissione di sabato 11 febbraio avrebbe effettivamente dovuto vantare un ospite piuttosto importante, ovvero Renato Zero. Il noto cantante romano è stato mesi fa ospite delle registrazioni della trasmissione e la sua partecipazione, inizialmente, sarebbe dovuta andare in onda proprio l’11 febbraio. Tuttavia, stando a quanto riportato in anteprima da Davide Maggio, l’artista non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival, convincendo così il programma a cambiare idea.

A poche ore dalla messa in onda della trasmissione su Canale 5, nel frattempo, l’ufficio stampa di Maria De Filippi ha pubblicato un comunicato ufficiale dove non è per l’appunto indicato il nome di alcun ospite. Ci sarà tempo per vedere l’intervento di Zero, prossimamente sul piccolo schermo.