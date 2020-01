C’è posta per te postini, Andrea Offredi escluso? L’ex tronista interviene

Postini C’è posta per te, Andrea Offredi non ci sarà nella nuova stagione del programma? I fan in attesa!

La nuova stagione di C’è posta per te è iniziata da poche settimane, ma il pubblico ha già notato una grande assenza del cast. Tra i postini infatti eravamo soliti vedere anche Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne, ma quest’anno non è ancora apparso nelle storie di C’è posta per te. Il ruolo dei postini è minimo nel programma, ma fondamentale. A loro spetta recarsi a casa dei destinatari della posta e consegnare l’invito di Maria De Filippi, dopo le verifiche del caso. Li vediamo pedalare in bicicletta per le vie della città in cui vive il destinatario in questione e spesso quei pochi minuti in televisione bastano ai fan del postino di turno. Nelle prime puntate però molti hanno notato l’assenza di Andrea Offredi: cosa sarà successo?

C’è posta per te, Andrea Offredi non è più un postino del programma? La risposta

Proprio perché la sua assenza non è passata inosservata, qualcuno ha ben pensato di rivolgere la domanda direttamente ad Andrea su Instagram. Approfittando della funzione domande, un fan ha chiesto all’ex tronista quando lo rivederemo in sella alla bicicletta come postino di C’è posta per te. La risposta di Andrea è stata questa: “In diversi mi avete fatto questa domanda e mi fa enormemente piacere perché vuol dire che un po’ vi manca non vedermi in sella”. Dopo questa premessa ricca di emozione e affetto verso i fan, Andrea ha poi chiarito la questione: “Quello che posso dirvi è che la stagione non è ancora finita e quindi può succedere che mi rivedrete presto anche in tv”.

Andrea Offredi presto a C’è posta per te nei panni di postino?

Sembrerebbe di capire che Andrea Offredi ci sarà a C’è posta per te nelle prossime puntate, ma non ha confermato ufficialmente la cosa. Andrea ha detto che potrebbe succedere di rivederlo in televisione, non che è sicuro. Forse non può rivelare se ha partecipato alle storie come postino? Oppure ha preferito mantenere un alone di mistero, così da sorprendere i fan quando riapparirà con la divisa di postino a C’è posta per te?