C’è posta per te, mistero sulla storia di Luigi: le ‘Marie’ erano 7 e non 6

Sabato 9 gennaio 2021 è decollata la nuova stagione di C’è posta per te (e tanto per cambiare lo show di Maria De Filippi ha fatto il pieno di ascolti). Pronti via e subito ci sono stati i ‘fuochi d’artificio’ con una storia molto particolare: un signore di nome Luigi Pignataro si è presentato in studio alla ricerca del suo primo amore risalente a ben 50 anni prima. Chi stava cercando di preciso? Una tal Maria Lamanna con la quale visse una love story che si interruppe quando lui andò a fare il militare. Tornato dopo anni, ebbe una forte discussione con l’amata in quanto lei, mentre lui era lontano, fu vista in compagnia di un altro partner. The end.

La macchina organizzativa di C’è posta per te è andata a cercare Maria Lamanna in Puglia ma non ne ha trovata solo una, bensì sei. Tutte sono state invitate nel programma. Le prime cinque, interrogate dalla De Filippi, hanno negato di aver mai conosciuto Pignataro. Quindi ecco la sesta, la donna ‘ricercata’. Lei, tornando indietro con la memoria, ha rammentato di Luigi dicendole però che la sua vita è andata avanti. Infatti si è sposata, ha avuto tre figli e ben otto nipoti. L’uomo non ha avuto pretese (se non quella di rivedere faccia faccia Maria), così la busta si è aperta e c’è stato una tenera ri-unione. Tutto finito? No.

Dopo la puntata si è creato un piccolo mistero. Pare che le ‘Marie’ Lamanna in questione non fossero sei bensì 7. Una quindi non avrebbe accettato l’invito della trasmissione e, da quanto trapelato, non avrebbe nemmeno preso affatto bene l’arrivo del postino di C’è Posta per Te. Tale donna abiterebbe a Monopoli (Puglia). Ecco cosa ha riportato un utente su Twitter in merito alla vicenda:

Ho collegato solo ora. Quest'estate una signora anziana della mia città ha letteralmente mandato a quel paese la troupe di #cepostaperte e la cosa era diventata notizia. Vista la diffusione del nome, era sicuramente una Maria Lamanna 7 che ha rifiutato ⚰️ https://t.co/7IcNv5hb8L — contechristino (@contechristino) January 9, 2021

In effetti anche un portale web, a fine settembre, ha riportato il fatto. Resta da capire perché la donna non avrebbe accettato l’invito della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Chiaro invece che non si sia trattato della Maria Lamanna tanto aspettata dal signor Luigi. Quella in puntata c’era. Nessun dubbio.