C’è posta per te Michael chiude la busta alla madre: il gesto dopo la puntata

C’è posta per te, il figlio chiude la busta alla madre: cosa è successo a Michael e Teresa dopo la puntata

La storia tra Teresa e Michael, rispettivamente madre e figlio, non è finita nel migliore dei modi a C’è posta per te. Nonostante le insistenze di Maria De Filippi, che ha provato fino all’ultimo a risolvere la drammatica vicenda famigliare, il ragazzo è rimasto della sua idea. Non ha perdonato la madre, che l’ha lasciato quando era solo un bambino per andare a lavorare a Il Cairo. Cosa è successo dopo la puntata? Il profilo Instagram di Michael è stato bersagliato da commenti e domande, tanto che il giovane ha addirittura fatto una diretta. Nel video il 19enne ha ringraziato chi ha appoggiato la sua scelta: dunque dopo la registrazione del programma Mediaset il rapporto con la madre non è migliorato.

Michael ringrazia i telespettatori sul profilo Instagram

“Non mi aspettavo tutti questi complimenti, grazie a tutti”, ha dichiarato Michael di C’è posta per te in una diretta Instagram. Più di qualcuno ha paragonato il siciliano a Paulo Dybala, il calciatore della Juventus. “Sì, me lo dicono spesso. Peccato non abbiamo lo stesso stipendio”, ha scherzato Michael. Che nel giro di pochi minuti ha aumentato esponenzialmente i suoi follower: da mille è arrivato a quasi cinque mila. Tanti hanno preso le difese del siciliano, che ha deciso di non ricucire il legame con la madre Teresa.

Perché Michael ha chiuso la busta a C’è posta per te

Quando Michael aveva 11 anni, Teresa ha litigato con il suo compagno (il padre di Michael), che ha rifiutato di accogliere il primo figlio della donna – nato da un precedente matrimonio – nella loro casa. Teresa ha così lasciato l’abitazione e Michael, per poi trasferirsi a Il Cairo per lavorare in una caffetteria. Per un po’ i rapporti sono continuati a distanza, fino a quando il ragazzo non ha deciso di interromperli del tutto. E la situazione, nonostante C’è posta per te, non è cambiata di una virgola.