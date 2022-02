C’è posta per te-Medioevo, Annalisa e Sebastiano: la storia spiegata bene

Storia intricata quella di Sebastiano e Annalisa, entrambi di Siracusa. Lui, 37 anni, ha chiamato la redazione di C’è posta per te per riconquistare l’ex fidanzata Annalisa, 25 anni. La storia si è conclusa quando la giovane, stufa delle continue intromissioni dei familiari dell’uomo nella love story, ha deciso di troncare. Ma si faccia un passo indietro: Sebastiano, prima di conoscere Annalisa, ha avuto una lunga relazione con un’altra donna, dalla quale ha avuto un figlio. Quando la storia è giunta al capolinea, i genitori del 37enne non hanno accettato l’epilogo e hanno criticato pesantemente il figlio. Nonostante ciò, lui ha provato a rifarsi una vita con Annalisa. Purtroppo non ci è riuscito in quanto la 25enne, capito di non essere ben vista dai “suoceri” (diversi gli episodi in cui l’hanno fatta sentire in imbarazzo e fuori luogo), ha deciso di dire basta e uscire da tutto quel caos familiare, puntando il dito contro il compagno, ritenuto una persona di poco polso e non incline a prendere decisioni.

“Lui non prende mai una decisione”, ha sottolineato Annalisa. Sebastiano ha provato a ribattere, dicendo di aver sofferto e di essere una vittima dei suoi familiari. “Suo padre lo chiama e gli dice, a 37 anni, di tornare a casa, lui lo fa. Nemmeno a 18 anni io mi facevo trattare così”, ha aggiunto la ragazza che è parsa molto combattuta sulla scelta da fare. “L’amore non può svanire, svanisce la pazienza”, ha chiosato ancora la giovane con pacatezza, mostrando di non avere rancore represso.

“Tu dici che con me sei sempre stata male in questi due anni, che non ti sei divertita…“, ha azzardato Sebastiano. “Vedi Maria? – la replica della 25enne -. Io dico A e lui capisce B”. In effetti Annalisa ha provato in tutti i modi a dire all’ex che il problema non è stato che lei non si sia divertita durante la relazione, ma che la famiglia di lui è stata un ingombro troppo pesante da sopportare.

“Tu dovevi avere il polso più fermo. Se lo avessi avuto, non saremmo qui”, ha ribadito Annalisa che ha poi deciso di non aprire la busta: “Si, voglio chiudere. Se la apri vuol dire che accetto di nuovo tutto, so che ora non cambierà nulla con la sua famiglia”. “Io ho tagliato i rapporti con la mia famiglia, sono andato a vivere da solo. Sono cambiato, ora ho la mia vita e la mia casa, e sono tranquillo. Lo capisci?”, le ultime parole di Sebastiano che non hanno sortito l’effetto sperato. Giù il sipario e tutti a casa, busta chiusa.

Annalisa e Sebastiano: a C’è posta per te si respira un clima medievale

La storia di Sebastiano e Annalisa presentata a C’è posta per te ha un sapore “medievale“: a colpire il fatto di come ci siano ancora famiglie nel 2022 che non sappiano accettare che alcune relazioni possano concludersi (in questo quella di Sebastiano con la madre di suo figlio). Così vengono avvelenati i pozzi, si mette zizzania in nuovi e innocenti amori, si creano tensioni e non si permette ai figli di vivere serenamente. Medioevo appunto!