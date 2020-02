C’è posta per te, Licia apre la busta al marito Ernesto dopo il gesto di Maria De Filippi

Lieto fine a C’è posta per te per Ernesto e Licia. Quest’ultima ha deciso di perdonare il marito, dal quale ha avuto tre figli, dopo un tradimento. Il perdono non è arrivato facilmente: determinante è stato l’intervento di Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per convincere la sua ospite ad aprile la busta. Un gesto che a molti telespettatori non è piaciuto e che più di qualcuno ha trovato inadatto. La maggior parte delle persone, infatti, sperava in una sconfitta per Ernesto. Ma alla fine Licia, supportata dalla padrona di casa, ha scelto di perdonare di nuovo il marito e di dare l’ennesima chance al loro lungo rapporto.

Contestata Maria De Filippi alla quarta puntata di C’è posta per te 2020

“Maria non mi sta piacendo, che cavolo insiste a fronte di questo pazzo che è disperato solo per il senso di colpa, mica per la moglie”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Maria mi sta facendo inc****e stasera. Non convincerla a riprendersi questo qua”, ha aggiunto qualcun altro. C’è poi chi l’ha buttata sul ridere: “Ma è parente di Maria questo? Altrimenti non si spiega”. “Maria ha compiuto una vera impresa, mi dispiace per lei perché non se lo merita”, ha ribadito un telespettatore.

C’è posta per te: il discorso di Maria De Filippi a Licia

“Licia, se lo ami è giusto andare avanti. Non rovinarti la vita solo perché per qualcun altro non è giusto”, ha detto Maria De Filippi a Licia. La conduttrice di C’è posta per te ha poi invitato Ernesto a comportarsi bene e a rispettare la moglie e la sua famiglia.