C’è posta per te, la postina Chiara Carcano: “Hanno chiamato la polizia”

Non è sempre facile fare la postina di C’è posta per te. Lo sa bene Chiara Carcano, da qualche anno inviata del format di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al settimanale Tele Più, la 29enne ha raccontato un episodio assurdo capitato di recente.

La Carcano non è stata riconosciuta in qualità di postina di C’è posta per te e i mittenti della busta hanno chiamato la polizia. Un imprevisto che Chiara non si aspettava e che oggi ricorda con il sorriso sulle labbra anche se all’epoca non è stato di certo facile trovarsi ina una situazione simile.

Chiara Carcano ha rivelato di suonare sempre piano il citofono in modo da non essere troppo invadente. Se però si affacciano alla finestra la giovane inizia subito a urlare rivelando la sua identità. La Carcano è al momento l’unica donna della squadra di postini di C’è posta per te.

Chiara ha inoltre ammesso di non portare nulla nella borsa che indossa nelle varie puntate di C’è posta per te. Neppure il cellulare perché se suonasse durante la consegna rovinerebbe tutto. In più la postina ha confessato di essere una grande fan della trasmissione prima che una stretta collaboratrice.

Chiara Carcano a tal proposito ha dichiarato:

“Ogni volta mi commuovo! Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via!”

Grazie a C’è posta per te Chiara Carcano ha incontrato il suo idolo, ovvero il divo di Hollywood Johnny Depp. Chiara ha confidato che ha provato una certa emozione nel vedere l’attore così da vicino.

C’è posta per te: chi è la postina Chiara Carcano

Classe 1991, Chiara Carcano è una autrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo in qualità di stagista al programma tv Grand Hotel Chiambretti. Successivamente ha preso parte a: Donnavventura, Unlimited Summer, Estatepiùvicini, Chef save the food. Ha condotto anche il programma radiofonico Così fan tutte.

Chiara Carcano lavora come postina a C’è posta per te dal 2018. Dello stesso team fanno parte Marcello Mordino e gli ex tronisti di Uomini e Donne Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. Chiara è laureata in Marketing e Management. Assai riservata sulla sua vita privata pare non abbia un fidanzato.