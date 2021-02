By

C'è posta per te

Lorenzo Insigne è tornato a C’è posta per te. L’attaccante del Napoli era stato già ospite di Maria De Filippi nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Questa volta lo sportivo è intervenuto nel people show da solo, per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una brutta malattia. Una storia emozionante, com’è nello stile del programma Mediaset. A scrivere alla redazione di Maria De Filippi è stato Nicola, che ha voluto fare una sorpresa ai genitori Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli.

Lorenzo Insigne ha preso parte al programma con grande gioia ed entusiasmo. E non sono mancati i regali: il 29enne ha donato alla coppia una maglia autografata del Napoli, un sacchetto con all’interno dei soldi (la cifra non è stata svelata) e il bracciale che Insigne ha donato a tutti i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Juve in Coppa Italia. Nonostante i numerosi regali la signora Carmela è rimasta piuttosto impassibile.

“Sei arrabbiata?”, ha chiesto preoccupato Insigne. “Sono un po’ emozionata perché ho visto Maria”, ha replicato la donna. “No a me?”, ha chiesto il calciatore. Prontamente è intervenuta la De Filippi che ha sottolineato sorridendo: “Il papà tifa Napoli, la mamma Maria”. Poco prima di andare via la donna ha espresso nuovamente parole di elogio per la conduttrice Mediaset.

Quando la moglie di Maurizio Costanzo ha invitato Carmela a dire qualcosa al figlio per la sorpresa ricevuta a C’è posta per te la donna ha saputo solo dire: “Sei grande Maria”. Un comportamento che ha divertito i telespettatori del programma sui social network. “La vera sorpresa è stata Maria non Insigne”, ha scherzato qualcuno su Twitter.

Qualcun altro ha invece scritto: “La mamma che è più felice di aver visto Maria e non Insigne: una di noi!”. E c’è chi ha avvertito il calciatore del Napoli: “Insigne non puoi competere con Maria”. Qualcun altro ha concluso così: “Buonanotte con Insigne oscurato da Maria”.