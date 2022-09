C’è posta per te, il nuovo postino arriva da Uomini e Donne

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne diventa postino a C’è posta per te. Di chi si tratta? Di Giovanni Vescovo, che entrerà in scena nell’amatissimo programma di Maria De Filippi dalla prossima edizione, la 26esima. Dunque, il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscerlo in queste vesti dai primi mesi del 2023. Ad annunciare l’arrivo dell’ex corteggiatore è proprio la trasmissione sui canali social ufficiali, con un bel video di presentazione. Come i suoi futuri colleghi, Giovanni dovrà girare per tutta Italia alla ricerca dei destinatari dell’invito.

Vescovo non è un volto sconosciuto nel mondo della televisione. Infatti, ha già avuto modo di conoscere i riflettori delle telecamere, come già anticipato. È approdato a Uomini e Donne durante la stagione 2016/2017 alla corte di Sonia Lorenzini. Fu lui il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista. Non solo, fu il primo a essere portato in esterna. Ma non riuscì a colpire completamente Sonia e il suo percorso non durò molto. Il nuovo postino Giovanni di C’è posta per te è nato a Treviso nel 1992 e vive attualmente a Roma.

Prossimamente nelle vostre case… Giovanni, il nuovo postino di #CePostaPerTe! ???????? https://t.co/88kEITIolT — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) September 19, 2022

Commenti super positivi sotto il post che annuncia il suo arrivo nel programma del sabato sera di Canale 5. I telespettatori non vedono l’ora di conoscerlo in queste vesti! Tra i postini, a dare il benvenuto a Giovanni ci ha pensato subito Andrea Offredi. Quest’ultimo è un altro volto di UeD approdato nella trasmissione qualche anno fa in questo ruolo. Insieme a lui ci sono Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.

Gli ultimi due svolgono questo compito da oltre vent’anni, precisamente e rispettivamente dal 2000 e dal 2001. Infatti, il pubblico è davvero molto affezionato a Marcello e Maurizio. Al team si unirà ora Vescovo. Non si sa, però, se uno tra i già presenti nelle passate edizioni lascerà così il suo posto o se Giovanni semplicemente sarà una risorsa in più per la trasmissione.

La stagione autunnale dei programmi televisivi è appena iniziata, ma i telespettatori più legati al programma non vedono l’ora che arrivi il 2023 per poter seguire la nuova edizione. La trasmissione di ‘Queen Mary’ è un appuntamento ormai fisso, che trova sempre grande accoglienza da parte del pubblico.