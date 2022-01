Teo Mammucari ospite di C’è posta per te nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 gennaio 2022. Il noto presentatore è stato invitato da Maria De Filippi insieme agli altri giurati di Tu si que vales ovvero: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. L’allegro quartetto è stato chiamato per assistere ad una storia toccante, quella dei fratelli Carmine e Francesco che hanno perso prematuramente i genitori e che hanno dovuto trovare la forza, nonostante la giovane età, di andare avanti.

La storia di un amore fraterno che ha emozionato tutti: il pubblico in studio e i telespettatori a casa così come gli ospiti di C’è posta per te. Dietro le quinte Gerry Scotti non è riuscito a trattenere le lacrime e anche i suoi colleghi non sono rimasti indifferenti. Pure Teo Mammucari si è commosso: l’ex volto de Le Iene ha addirittura svelato un dramma personale.

Il presentatore 57enne ha elogiato Carmine e Francesco per il loro legame prima di ammettere di avere un fratello con il quale non ha più rapporti da anni. Una confessione che ha spiazzato tutti e in particolare Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, che hanno prontamente chiesto spiegazioni all’amico. A quanto pare nessuna delle due era a conoscenza della situazione.

Teo Mammucari e il rapporto con il fratello

Teo Mammucari ha confessato che il rapporto con il fratello Alfredo si è incrinato quando ha iniziato ad avere successo con il suo lavoro. L’ex vincitore de Il Cantante Mascherato ha confidato che spesso si pensa che la gente cambi quando diventa famosa ma non è sempre così.

Mammucari ha preferito non svelare ulteriori dettagli anche se in alcuni articoli di qualche tempo fa si è parlato addirittura di una querela con il parente. I due fratelli sarebbero dunque passati alle vie legali. Nel frattempo sui social network il pubblico si è scatenato: sono in molti a voler sapere di più della vita privata di Teo, che è sempre stato molto riservato.

Qualcuno ha pubblicamente chiesto a Maria De Filippi di invitare l’amico a ricucire proprio a C’è posta per te col fratello. La moglie di Maurizio Costanzo accoglierà la richiesta del suo pubblico?