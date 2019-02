C’è posta per te, Giorgio e Romina: la richiesta del pubblico

Giorgio e Romina di C’è posta per te: il pubblico chiede il trono per i due fratelli

Giorgio e Romina hanno conquistato il pubblico di C’è Posta Per Te. I due fratelli chiamati in trasmissione dalla loro mamma sono piaciuti davvero a tutti. Appena sono entrati in studio, sul web si è scatenato il caos più totale. I telespettatori del programma hanno iniziato a cercare i due giovanissimi in ogni dove. I fan di Maria De Filippi hanno immediatamente avanzato una importantissima richiesta, forse neanche troppo inaspettata. La bellezza dei due protagonisti della seconda storia di questa puntata ha lasciato tutti a bocca aperta e senza parole. Gli utenti social hanno chiesto alla conduttrice di Canale 5 di mettere entrambi sul trono di Uomini e Donne.

C’è Posta Per Te, Giorgio e Romina: il pubblico li vuole a Uomini e Donne

Giorgio e Romina sono due ragazzi davvero molto belli, i loro occhi hanno lasciati tutti con il fiato sospeso. I telespettatori hanno cercato di trovarli sui social e alla fine si è scoperto che entrambi sono su Instagram. Il pubblico ha rivelato di desiderare di vederli arrivare nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne. Non è la prima volta che i fan di C’è Posta Per Te chiedono alla presentatrice di Canale 5 di portare alcuni degli ospiti in altre sue trasmissioni. Il ragazzo è un ballerino e alcuni hanno anche avanzato l’ipotesi di vederlo arrivare nella scuola di Amici.

Giorgio e Romina chiamati a C’è Posta Per Te dalla mamma: lui apre la busta, lei no

I due fratelli non parlano con loro mamma a causa della sua nuova storia d’amore con il signor Massimo. Entrambi hanno mostrato di stare molto male per tale situazione. Nonostante le circostanze, la ragazza ha preferito lasciare lo studio e non aprire la busta. Lui invece ha deciso di riabbracciare la sua amata e provare a riappacificarsi.