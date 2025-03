C’è posta per te, Gianni Morandi in lacrime: ‘Come un déjà vu’

Siamo giunti al termine di un’altra edizione di C’è posta per te che anche per questa stagione si è rivelata una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano. E’ in onda l’ultima puntata e il primo ospite della serata è Gianni Morandi. L’artista è stato chiamato da Rita, una ragazza che ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori. La storia fin dal primo momento è stata toccante tanto da emozionare il cantante che non ha trattenuto le lacrime ed è tornato indietro nel tempo, pensando ai tanti sacrifici che il padre ha fatto per lui.

Gianni Morandi commosso

Gianni Morandi è stato chiamato da Maria De Filippi per fare una sorpresa a due genitori che nel corso della loro vita hanno dovuto affrontare molti momenti difficili senza, però, mai perdere la speranza o fare mancare nulla ai figli. E’ stata Rita a contattare il programma e a chiedere del cantante, uno degli artisti preferiti di suo padre e sua madre. Il professionista non ha esitato e si è subito presentato nello studio Mediaset per contribuire al regalo.

La storia che lo ha visto come ospite lo ha commosso profondamente. Tanti gli attimi emozionanti per cui non ha potuto trattenere le lacrime. In più momenti, infatti, prima di entrare, il cantante è stato ripreso con gli occhi lucidi. Dopo la coreografia organizzata dagli autori per i genitori di Rita, è arrivato il momento per l’artista di uscire allo scoperto. Con umiltà si è messo accanto ai due signori. In sottofondo una delle sue canzoni più amate e conosciute: Uno su mille, simbolo del racconto a cui ha assistito. Dopo essersi asciugato il volto, ha salutato la coppia, rivelando di essersi immedesimato nella loro storia.

Il ricordo del padre

La storia di C’è posta per te è stata per Gianni Morandi un ritorno al passato. Il cantante non ha nascosto la sua commozione ed ha rivelato ai due genitori in lacrime che anche lui e la sua famiglia hanno vissuto momenti di povertà che l’hanno messi a dura prova. Non sempre la vita è stata facile per l’artista ma in più occasioni la musica è stata la sua ancora di salvezza. Così, tra un ricordo e l’altro, il cantante ha preso la chitarra ed ha iniziato a suonare.

La dedica del cantante

La sorpresa di Rita per i suoi genitori è riuscita totalmente ma la ciliegina sulla torta è stata la presenza di Gianni Morandi che non solo si è divertito a cantare ma ha voluto dedicare un brano particolare ai due signori: Uno su mille.