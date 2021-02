C’è posta per te: il gesto di Paolo Bonolis crea imbarazzo

Paolo Bonolis è tornato a C’è posta per te nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021. Il presentatore di Avanti un altro e tanti altri programmi di successo di Mediaset è stato chiamato dalla redazione per fare una sorpresa alla signora Francesca. Quest’ultima adora Bonolis e i tre figli Anna, Luigi e Domenica che hanno voluto fare un gradito regalo alla donna, rimasta vedova di recente. Francesca ha infatti perso l’adorato marito a causa della leucemia.

Nonostante la storia straziante Paolo Bonolis ha saputo portare a C’è posta per te tutta la sua verve e solarità. Nel corso dell’ospitate le battute da parte del 59enne si sono letteralmente sprecate. Appena si è trovato faccia a faccia con Francesca Bonolis non ha potuto fare a meno di abbracciare la donna, che è rimasta soddisfatta del regalo dei suoi tre figli, ai quali è molto devota.

Paolo Bonolis ha invitato la signora a non mollare e a continuare a sorridere, nonostante il grande lutto che l’ha colpita, per il bene dei suoi tre figli (di cui una anche in dolce attesa). Francesca ha promesso così al conduttore che cercherà di fare il possibile, felice per questo incontro inaspettato. Come da prassi non è tardato ad arrivare il regalo di Bonolis a Francesca.

Paolino ha voluto omaggiare la sua fan con una crociera: un desiderio che Francesca non è mai riuscita a realizzare a causa dei mille impegni quotidiani. Bonolis ha preferito non svelare di che tipo di crociera si tratti ma è stato contento di aiutare una famiglia che ha dovuto fare i conti con un dolore importante. La scelta del marito di Sonia Bruganelli ha diviso il pubblico: c’è chi ha apprezzato e chi invece ha storto il naso.

Secondo qualcuno Paolo Bonolis poteva fare di più al di là della crociera. Qualcuno sui social network ha sottolineato: “Ma nella lettera i figli hanno scritto che la mamma ha mobili di casa rovinati e Bonolis gli chiede se vuole andare in crociera? Ma dagli una busta con un po’ di soldini così fanno i mobili di casa nuovi. La fai più contenta no?”.

Le critiche a dire il vero sono state pochissime. Sui social network i commenti positivi nei confronti di Paolo Bonolis si sono sprecate. Molti hanno elogiato il carattere unico del leader di Avanti un altro. Qualcuno ha notato:

“Ogni volta che Paolo Bonolis arriva in tv porta il sorriso, l’intelligenza e la grazia della sua pulizia d’animo”

E qualcun altro ha aggiunto:

“Bonolis ha sdoganato le storie di un regalo con leggerezza. Prima gli ospiti piangevano insieme ai protagonisti delle storie tristi, Paolo finalmente fa sorridere”

Nel corso dell’ospitata a C’è posta per te non è mancato un pizzico di imbarazzo. Paolo Bonolis ha chiesto a uno dei figli di Francesca se fosse fidanzato. Una domanda che ha mandato in confusione il ragazzo che, farfugliando, ha ammesso di avere una persona importante nella sua vita.