C’è posta per te, Francesco contro la madre: la frase che ha indignato tutti

La storia di Anna e Francesco è stata tra le più seguite della quarta puntata di C’è posta per te 2021. La storia di una madre e di un figlio e di un legame bruscamente interrotto. Nonostante le insistenze della padrona di casa Maria De Filippi Francesco non ha voluto ricucire il rapporto con Anna. Non solo: il napoletano si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Anna si è allontanata dal figlio cinque anni fa, dopo che ha lasciato il tetto coniugale in seguito ad alcune incomprensioni con il marito. Francesco si è sentito trascurato, abbandonato dalla madre. La signora, che oggi ha un altro compagno e anche una seconda figlia, ha ammesso che in passato si è sentita più volte umiliata dal suo ex marito. A detta di Anna il padre di Francesco l’ha offesa verbalmente in molteplici occasioni.

Il ragazzo ha preferito non entrare nel merito delle questioni coniugali dei suoi genitori ma ha scelto di non regalare una seconda chance alla madre. A nulla sono valse le suppliche della signora Anna, arrivata a C’è posta per te con la statuina di Goku, il super eroe preferito da Francesco quando era bambino. La donna ha cercato in tutti i modi di far cambiare idea al figlio non riuscendo nell’intento.

Per una questione di orgoglio Francesco ha rifiutato l’invito di Anna. Poi ha pronunciato una frase scioccante: “Non sento il bisogno di avere una madre”. Una frase che ha lasciato tutti i telespettatori di C’è posta per te senza parole. In molti sui social network hanno rimarcato la gravità della dichiarazione. Altri, invece, hanno cercato di difendere il ragazzo, ribadendo che è ancora troppo giovane per capire l’importanza di certe relazioni.

Nonostante la scelta del figlio Anna ha rivelato a Maria De Filippi che non intende arrendersi e che vuole fare altri tentativi per ricomporre la sua famiglia. E chissà che Francesco, dopo la discussa puntata di C’è posta per te, non abbia già cambiato idea…