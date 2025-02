C’è Posta per te: Concetta preoccupa. Era meglio chiudere la busta

Nella puntata di oggi, 22 febbraio, di C’è Posta Per Te assistiamo con grande attenzione alle storie raccontate dalla padrona di casa. Maria De Filippi apre la trasmissione con un ospite d’eccezione. Si tratta di Mahmood che accoglie il primo protagonista della serata. Francesco, un giovane ragazzo di 34 anni, vuole omaggiare la sua compagna Claudia per essere stata fortissima nel superare la sua malattia. Come sempre nella parte iniziale del programma si raccontano grandissime emozioni e le lacrime bagnano gli occhi del pubblico. Mahmood, dolcissimo ed impacciato, è la ciliegina sulla torta di questo appassionante racconto.

Ma veniamo alla seconda storia. Riguarda una famiglia della provincia di Napoli. Si tratta di Ciro ed Anna, un padre ed una madre che non parlano più da anni con la figlia Concetta. Questi genitori hanno discusso con il fidanzato della figlia, Giuseppe. sembra infatti che Ciro non approvasse la relazione di Concetta. I motivi delle discussioni riguardavano il fatto che Giuseppe avesse poca voglia di lavorare e di darsi da fare. Così Ciro, il padre di Concetta, una sera del 2020 ha deciso di cacciare la figlia di casa. Il pentimento c’è stato immediatamente ma Concetta da quel momento non ha più voluto vedere la sua famiglia.

Il racconto di Concetta sbugiarda il padre… Ecco la verità

Anna, la mamma di Concetta, in lacrime dai primi minuti non regge l’emozione di rivedere la ragazza. Il loro rapporto complice si è interrotto bruscamente e senza apparente motivo. E la mamma non riesce proprio a farsene una ragione. Poi dopo aver ascoltato i genitori è il turno di Concetta. La ragazza e il compagno replicano alle parole della famiglia di lei. E qui si scoprono le carte. Concetta racconta la sua versione dei fatti. Una versione decisamente differente rispetto a quanto raccontato dal padre. La ragazza racconta di essere stata letteralmente cacciata di casa dal padre. E di aver subìto per anni la figura di Ciro senza poter mai controbattere.

Il racconto sfiora le sfumature del patriarcato. Una realtà ancora molto radicata in Italia. Concetta ha subìto per anni il carattere forte e decisionista di Ciro. Il quale non voleva minimamente che Concetta continuasse la sua relazione con Giuseppe. La giovane sperava che la madre l’avrebbe difesa. Secondo Concetta, Anna avrebbe dovuto mettersi contro il marito e prendere le sue difese. Poi ad un certo punto esce fuori persino che il motivo della discussione sono stati dei soldi prestati da Giuseppe a Ciro. Insomma sono tante le cose non dette e Concetta ha seri dubbi che la sua famiglia sia realmente cambiata.

Maria De Filippi spinge affinché la famiglia possa riunirsi sostenendo che il carattere del padre sia immodificabile e che la madre ha sempre agito stando un passo indietro rispetto al marito. Il web non è poi così d’accordo con la padrona di casa. Perché in fondo Concetta ha ottenuto una libertà meritata che rischia di perdere nuovamente. Insomma difficile capire se la scelta finale di aprire la busta sia stata quella giusta. Noi speriamo che Ciro, il padre, abbia capito i suoi errori e che possa smussare la durezza caratteriale che lo ha sempre contraddistinto. Chapeau a Concetta che ha conquistato il pubblico con la sua forza e schiettezza.