A C’è Posta Per Te è sbarcata la star hollywoodiana Charlize Theron, donna dalla sontuosa bellezza e dal garbo innato. Non appena ha messo piede nello studio del popolare people show di Canale Cinque per dare manforte ad Alessandro e Cristina (padre e figlia), ha stregato tutti. Live ha raccolto un fragoroso applauso dal pubblico presente, mentre sui social si sono scatenati i commenti dei telespettatori, molti dei quali convinti che la 47enne sudafricana abbia fatto un “patto con il diavolo” per conservare una simile raffinatezza estetica. Dulcis in fundo dell’ospitata, la presenza di Olga Fernando, storica traduttrice della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo che Olga si è palesata per guidare l’intervista della conduttrice pavese, su Twitter c’è stata un’ondata di entusiasmo. “Olga è tornata, è lei la vera star della serata”, l’intervento di un utente a cui ne sono seguiti tantissimi altri simili. “Finalmente Olga, la vera regina”, un altro commento di stima per la traduttrice. In un amen la Fernando, come poc’anzi accennato, è stata sommersa da una pioggia di ‘cinguettii’ festanti.

Prima si srotolare la storia di Alessandro e Cristina, Maria De Filippi si è fermata a conversare con Charlize, prendendo spunto dalle sue foto social per trattare alcuni argomenti a cui la diva tiene in particolar modo. Ad esempio l’amore per gli animali e quello per la sua famiglia di origine e per i suoi figli. Spazio poi a una delle cose in cui la Theron non eccelle, vale a dire lo sci.

“Io sono cresciuta in Africa in cui c’è solo una montagna per sciare, non so sciare, magari puoi darmi tu una mano, Maria. Però hai mostrato a tutti che sono una sciatrice scarsa”, ha chiosato sorridendo l’attrice. La De Filippi ha avuto la risposta prontissima e le ha dato una saggia lezione, casomai servisse: “Un non talento ci può stare nella vita”. Applausi in studio.

Chi è Olga Fernando, la traduttrice di C’è posta per te

Olga Fernando è nata a Roma nel 1958. Ha alle spalle una carriera stellare da traduttrice, basti pensare che ha prestato il proprio talento a personalità come la Regina Elisabetta, Barack Obama e Nelson Mandela. Nel corso degli anni ha poi guidato anche delle personalità dello spettacolo. Da qui l’approdo a C’è posta per te.

A proposito del suo lavoro, in un servizio del TG3 ha dichiarato: “La cultura forse intesa come un mondo. Fare un buon servizio di interpretazione richiede poter permettere anche a chi ascolta, comprendere anche al di là delle parole e di ciò che c’è dietro”.