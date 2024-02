C’è posta per te, caso di body shaming pesante: pubblico inferocito

Storia dai tratti tanto surreali quanto delicati a C’è posta per te, nel corso della puntata in onda il 17 febbraio. Protagonisti una madre, Tiziana, sua figlia, Francesca, e il compagno di quest’ultima Pompeo. Rapido sunto: madre e figlia non si parlano dal 26 dicembre 2022, giorno in cui Francesca, 23 anni, ha partorito. Nonna Tiziana non ha nemmeno mai visto la nipotina. Motivo del distacco? Secondo Tiziana la causa sarebbe il genero Pompeo, al quale una volta ha risposto male al telefono.

Si è subito intuito che mancava qualche tassello alla vicenda. Quando Pompeo e Francesca sono arrivati in studio hanno sostenuto che Tiziana è stata assente nei momenti del bisogno. Ma c’è dell’altro: Francesca non l’ha perdonata in quanto non ha avuto il coraggio di lasciare suo marito, che per anni si sarebbe comportato male con lei e i figli (Francesca infatti non vuole avere nulla a che fare nemmeno col padre).

“Speravamo non fosse lei”, ha chiosato Pompeo non appena si è aperta la busta e ha visto la suocera. Maria De Filippi ha chiesto perché c’è stato un simile distacco, Francesca ha risposto “Tante piccole cose e mancanze che poi diventano una cosa gigantesca. Io facevo più da madre a lei che lei a me. Eravamo amiche”. Pompeo le ha fatto eco: “Lei ha detto prima Francesca scusami, non Pompeo scusami. Non ha ancora capito i suoi errori. Lei sbaglia quando fa soffrire i figli. Sempre stata assente durante la gravidanza”.

Maria De Filippi ha provato a spiegare ai due ragazzi che Tiziana avrà si sbagliato in qualche occasione, ma che ha avuto una vita difficile e che ciò non deve essere scordato. Nonostante tutti gli sforzi profusi dalla conduttrice, i due giovani genitori sono stati un muro. “Ora voglio solo fare la mamma, forse tra un anno o due cambia qualcosa”, ha detto Francesca. Pompeo ha subito lanciato un’altra bordata: “Il problema è che lei adesso dice scusa, domani però sarà come ieri”.

A questo punto Francesca ha indirizzato una frase agghiacciante al genitore: “Come fai a essere nonna senza aver saputo fare la madre con me? Non so nemmeno se le farò vedere mia figlia un giorno, cerco di proteggerla il più possibile”. “Queste sono vendette inutili”, la frase lapidaria e sacrosanta di Maria De Filippi. Alla fine la busta non è stata aperta. Giù il sipario.

Pubblico scatenato: body shaming su Pompeo e pioggia di critiche

La storia è stata commentatissima sui social. Su X, il fu Twitter, sono piovuti migliaia di commenti. Tantissimi quelli indirizzati a Pompeo e ascrivibili al fenomeno del body shaming. Inoltre sia il giovane sia Francesca sono stati biasimati a più non posso: “insensibili, ingrati, immaturi, pessimi” etc etc. Sono volati anche un sacco di insulti e di “vergogna” e “schifo”. Una vicenda triste che nemmeno “Queen Mary” è riuscita a raddrizzare.