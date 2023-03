Storia da pugno nello stomaco a C’è posta per te, protagonisti Roberta, Alessio e David. Roberta è la madre di Alessio, David è il compagno della donna, più giovane di lei di 17 anni. L’uomo di colore non è mai stato accettato da Alessio che ha tagliato tutti i ponti con mamma la quale ha chiamato il programma di Maria De Filippi per cercare di ricucire i rapporti dopo oltre tre anni di lontananza. La situazione è precipitata quando Roberta è rimasta incinta di David. Alessio a quel punto le ha chiesto di abortire.

“Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce”, ha dichiarato Roberta che ha aggiunto: “Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto.”

Alessio ha ribattuto dicendo che il colore della pelle di David “è secondario” per lui. Il giovane ha quindi sostenuto di aver provato parecchia vergogna per la giovane età dell’uomo arrivando a porre un aut aut alla madre: “A casa non eravamo mai felici e io le ho detto ‘O me o lui’ e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni”.

“Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno”, ha scandito in modo spietato Alessio. Maria De Filippi ha provato in tutti i modi a far ragionare il ragazzo, invitandolo a conoscere la sua sorellina e a dare una possibilità alla madre.

“Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche”, ha evidenziato la conduttrice pavese senza però ottenere il risultato sperato. Alessio infatti ha mostrato una dose di insensibilità agghiacciante: “Non mi interessa”. Ecco dunque che la busta è stata chiusa. Roberta è scoppiata a piangere, continuando a pregare il figlio che di tutta risposta ha tuonato: “È brava a fare la vittima. Guardarla? No, non me ne frega niente di lei. Non la voglio neanche vedere”. Giù il sipario.

C’è posta per te: Alessio travolto dalle critiche, una storia che fa riflettere

Alessio, sui social, è stato travolto dalle critiche. Tantissimi gli utenti inferociti che lo hanno ritenuto “ignorante”, “insensibile”, “ottuso”, etc etc. A colpire la sua insensibilità e le spietate parole rivolte alla madre che ha avuto, a suo avviso, la colpa di rifarsi una vita con un uomo più giovane. Una vicenda che fa riflettere e che fa ben comprendere come ci siano ancora molte persone nell’anno 2023 ancorate a pregiudizi scialbi che non fanno altro che alimentare rabbia e astio. Un mix in grado di innescare una preoccupante e pericolosa insensibilità. E se viene meno la sensibilità, ci si ritrova sprovvisti di empatia, con il rischio di cadere nel baratro dell'”inumanità”