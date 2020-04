Cattelan contro Fabio Fazio su Twitter, ma c’è un motivo: cosa è successo

Alessandro Cattelan e il tweet contro Fabio Fazio: cosa è successo tra i due conduttori

In serata è comparso un tweet di Alessandro Cattelan contro Fabio Fazio. Un tweet che lascerà senza parole molte persone, visto che si tratterebbe di un attacco apparentemente immotivato. Ma c’è una spiegazione dietro tutto questo e chi ha seguito la puntata di E poi c’è Cattelan Live lo sa molto bene. Vi spiegheremo noi cosa è successo, comunque. Tutto è partito da un gioco fatto con Geppi Cucciari, ospite in studio con tutte le precauzioni e le distanze del caso. Il padrone di casa e la sua squadra hanno creato il gioco del sette più due, che in poche parole non è altro che il gioco dei nove. Hanno risposto alle domande di nove persone in videochiamata e tentato di fare tris indovinandone tre nelle giuste posizioni.

Cattelan contro Fabio Fazio su Twitter, ma c’è un motivo dietro: la scommessa a E poi c’è Cattelan

Prima di cimentarsi nel gioco, però, hanno stabilito la penitenza per chi avrebbe perso: un tweet pensato dall’altro. E così se Cattelan ha fatto scrivere a Geppi che il mare della Sardegna non è così bello, lei si è vendicata tirando in ballo Fabio Fazio! Alla fine ha vinto Cattelan al gioco, quindi solo Geppi avrebbe dovuto postare il suo tweet. Lei lo ha fatto: “Credo che il mare della Sardegna sia un po’sopravvalutato, avete mai visto Dubai?#travel #adv #epcc #deserto”, questa è stata la sua penitenza. Per solidarietà e per sportività, alla fine pure Alessandro ha deciso di pubblicare il tweet scritto sotto dettatura della Cucciari. E così su Twitter Cattelan ha scritto: “Fabio Fazio…non saranno mica interviste quelle? #verità #tv #epcc #rai”.

E poi c’è Cattelan, il tweet contro Fabio Fazio è solo una penitenza di gioco!

Ovviamente è solo un gioco, infatti Cattelan ha pure mandato i saluti a Fazio durante la puntata del suo EPCC, ma è altrettanto ovvio che chi non ha guardato la puntata o non segue il programma potrebbe fraintendere. E lui non potrà dare spiegazioni o eliminare il tweet prima di 24 ore. Così come Geppi non potrà spiegare al popolo sardo che le è costato molto scrivere quelle parole sul loro bellissimo mare!