Cattelan apre all’Eurovision, manca solo l’ufficialità: le sue parole

Alessandro Cattelan debutta su Rai Uno domenica con Da Grande, il suo pubblico non vede l’ora e quello generalista è molto curioso. Sempre più curioso. Lui è pronto a stupire, divertire e perché no conquistare il pubblico di Rai Uno, ma ancor prima che debutti in prima serata si parla già di progetti futuri per lui. Alzi la mano chi non ha ancora letto il nome di Cattelan accostato all’Eurovision Song Contest 2022: pochi, pochissimi. Oggi anche lui ha detto la sua, dopo che pure il direttore Coletta ha confermato che ne stanno parlando da un po’ di tempo ormai.

Durante la conferenza stampa di Da Grande, Coletta ha ammesso che lui e Cattelan stanno discutendo da un po’ di mesi dell’Eurovision. Cattelan sarebbe perfetto, inutile girarci intorno: è giovane, parla perfettamente l’inglese ed è fresco, divertente, sprint sullo schermo. Evidentemente è arrivato in Rai al momento giusto, e in Rai non possono che esserne felici. Cattelan, sempre in conferenza, ha confermato che sarebbe una bella occasione.

Anche Fanpage ha intervistato oggi il nuovo volto di Rai Uno e non poteva mancare, anche stavolta, la domanda sull’Eurovision. Lui è consapevole che si tratta di uno degli eventi più visti al mondo e che si tratta di conseguenza di un evento di un’importanza rilevante. Eppure, sembra che tutto ciò che ha fatto fino a oggi lo porti dritto alla conduzione di questo grande evento:

“Tutto quello che io ho fatto nella mia carriera, dai grandi eventi di MTV agli Awards, mi avvicina a questo mondo. È una macchina che conosco perché è lì che sono nato, quindi sicuramente sarebbe un’esperienza bella da fare”

E mentre si attende l’ufficialità di Cattelan conduttore dell’Eurovision Song Contest, perché ormai manca solo quella, c’è già chi lo vede a Sanremo in futuro. Il conduttore ha risposto anche a questa domanda, dicendo che sarebbe una tappa molto importante e sfida chiunque faccia il suo stesso mestiere a dire il contrario.

Cattelan debutta in Rai, i consigli di Carlo Conti e Antonella Clerici

Tornando al debutto in Rai, i suoi mentori sono stati Carlo Conti e Antonella Clerici. Non a caso Alessandro ha fatto incursione nelle loro trasmissioni in questi giorni. Lui ha raccontato nell’intervista i consigli che ha ricevuto dai due conduttori:

“Antonella mi ha consigliato di lasciar vedere la parte più autentica di me, quella che dedico ad amici e conoscenti. Carlo mi ha detto di stare tranquillo, che c’è chi arriva in Rai e viene ‘testato’ ma non è il mio caso. Mi ha consigliato di non pensare di stare facendo qualcosa da cui dipenderà il futuro”

“Preoccupati di fare bene”, gli ha detto Conti e Cattelan non ha intenzione di deluderlo: “È quello che farò”.