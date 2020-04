Cattelan, 6 anni di matrimonio con Ludovica Sauer: “Mi ha messo in riga”

Alessandro Cattelan festeggia dalla quarantena i 6 anni di matrimonio con Ludovica Sauer: “Mi ha messo in riga”

Tanti auguri ad Alessandro Cattelan e a Ludovica Sauer che oggi 18 aprile 2020 festeggiano i 6 anni di matrimonio. La coppia, che solitamente si tiene a debita distanza dal gossip e dal chiacchiericcio rosa, stavolta ha fatto uno strappo alla regola. Sarà che la quarantena inizia a stremare anche i più forti di carattere, sarà che il giorno è speciale, sarà quel che sarà… fatto sta che il conduttore di XFactor ha diffuso sui suoi profili social un post in cui ha celebrato la sua promessa d’amore. Naturalmente lo ha fatto mostrandosi al fianco della sua dolce metà, che sei anni fa lo “ha messo in riga”.

Il conduttore di XFactor festeggia l’anniversario sui social

“6 anni di matrimonio con la donna che mi ha messo in riga”, ha scritto Cattelan in un post veicolato su Instagram. Un’istantanea in cui lui guarda in camera sorridente, lei osserva lui con occhio vispo. Entrambi seduti sul divano: un bel quadretto di spaccato familiare. Ricordiamo che il matrimonio si è celebrato nel 2014 quando la prima figlia della coppia era già venuta alla luce. Nina, infatti, è nata nel 2012. Poi è arrivato un secondo frutto d’amore, Olivia nel 2016. Ma chi è Ludovica Sauer? Chi è la donna che ha stregato Alessandro durante una partita di calcio?

Il colpo di fulmine di Cattelan: “Con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”

Ludovica Sauer è nata nel 1981 ed è un anno più giovane del marito. Le sue origini sono un mix di culture, essendo ‘metà’ tedesca e ‘metà’ brasiliana, ma nata in Svizzera e cresciuta tra Locarno e Porto Alegre. Bellissima, di professione modella, ha rapito il cuore di Cattelan durante un match dell’Inter. “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”. Così il conduttore spiegava il colpo di fulmine che lo ha ‘colpito e affondato’.