Catherine Deneuve colta da malore, sarebbe in gravi condizioni: i dettagli

Catherine Deneuve colta da malore: l’attrice sarebbe in gravi condizioni

Malore per Catherine Deneuve. L’attrice di 76 anni sarebbe stata ricoverata a Parigi, tra la notte di ieri ed oggi. Secondo il quotidiano Le Parisien le condizioni della Deneuve sarebbero gravi, ‘da non sottovalutare’. Per questo necessita ‘esami approfonditi’. Secondo alcune fonti a lei vicine, il malore le è stato causato dalla stanchezza per i troppi impegni lavorativi. Non a caso, l’attrice francese ultimamente ha lavorato sul set dell’ultimo film di Emmanuel Bercot, ‘De son vivant’, con Benoît Magimel.

Catherine Deneuve, una diva attiva ed attenta anche alle questioni sociali

Catherine Deneuve, oltre ad essere una vera e propria diva, è sempre attiva nelle battaglie che toccano la società e la politica. Come riporta Il Corriere, alcuni mesi fa, ha preso posizione contro la vendita di armi della Francia all’Arabia Saudita. Pur essendo molto famosa, la Deneuve, non si è mai sentita una star. A rivelarlo è stata lei stessa: “Icona del cinema? Francamente non credo di esserlo davvero. Me lo dicono spesso, ma credo dipenda soprattutto dalle copertine, i giornali, le foto. È anche il fatto che sono stata molto legata allo stilista Yves Saint Laurent, che ha dato di me un’immagine più sofisticata. Ma francamente come attrice non sono così. È solo un’immagine”.

Gli ultimi lavori dell’attrice francese Catherine Deneuve

La Deneuve ha alle spalle un carriera di ben 60 anni e in questi giorni è al cinema con il film Fête de famille, una commedia drammatica francese realizzata dal regista Cédric Kahn. Dai primi giorni di ottobre ha invece incominciato un nuovo progetto. Sono iniziate infatti le riprese di De son vivant, un film incentrato sulla storia di un giovane dall’esistenza stravolta dalla malattia. La pellicola, inoltre, racconta il dolore che ha una madre nel vedere un figlio sofferente e quasi in fin di vita.