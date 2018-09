Caterina Balivo a Vieni da me mantiene la promessa su Albano e Romina

Vieni da me: la scelta di Caterina Balivo su Albano, Romina e Loredana Lecciso

Caterina Balivo ha cambiato programma ma non idea su Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. A Vieni da me, il nuovo format che conduce su Rai Uno, la conduttrice di Aversa ha scelto di non parlare del triangolo amoroso più spinoso dello showbiz italiano. Una promessa che Caterina aveva fatto lo scorso anno a Detto Fatto, accogliendo un appello di Romina, e che intende mantenere pure per i prossimi mesi. Quando nella rubrica gossip di Vieni da me sono stati nominati Albano e Loredana Lecciso, la Balivo ha subito fermato il paparazzo Maurizio Sorge e chiarito che non intende parlare dell’argomento nelle sue trasmissioni. “Ho detto che non lo farò l’anno scorso e sarà così anche quest’anno”, ha chiarito la presentatrice. Ma perché questa decisione da parte della Balivo?

Perché Caterina Balivo non vuole parlare di Albano e Romina

Caterina Balivo ha deciso di non parlare di Albano e Romina lo scorso anno, quando la Power ha chiesto agli organi di informazione di lasciare in pace la sua famiglia allargata. E soprattutto l’ex marito, che ha avuto più di qualche problema di salute. La Balivo ha dunque accolto l’appello a Detto Fatto. “Perchè sono una fan di Romina e trovo davvero che sia un ideale di donna. Perchè da mamma immagino che per i figli piccoli di Albano non sia il massimo vedere i loro genitori chiacchierati ad ogni ora in tv, voi direte: sono personaggi pubblici, vero! Ma questo non vuol dire asfaltarli ogni volta, senza pensare che sono prima di tutto delle persone di talento che vogliono essere anche dei bravi genitori”, ha spiegato su Instagram Caterina.

Romina Power ha ringraziato Caterina Balivo a Detto Fatto

Non si è poi fatta attendere la replica di Romina Power, che sui social network ha fatto sapere: “Un GRAZIE a Caterina Balivo per aver accolto la mia richiesta di silenzio e di rispetto. Raro esempio in TV. GRAZIE!“.