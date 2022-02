Caterina Balivo, ‘tiro mancino’ al marito a San Valentino: “Minimo litigo”

Caterina Balivo ha voluto lanciare ai suoi numerosi fan social una pillola d’amore nel giorno in cui si celebra la feste degli innamorati. Attualmente la conduttrice si trova nella romantica Venezia, assieme al marito Guido Maria Brera, con il quale è emersa nei mesi scorsi da una profonda crisi sentimentale (ne ha parlato lei stessa a Verissimo di recente). Oggi la coppia ha ritrovato il feeling su tutto, o quasi. C’è ancora da limare l’intesa sulla questione foto da pubblicare sui social poiché lo scrittore e il volto Rai hanno posizioni non conciliabili per ora sul tema. Lei vorrebbe mostrare un po’ di più della sua vita di coppia ai ‘seguaci’ Instagram, lui invece no, poiché vorrebbe tenere il privato assolutamente per sé. E solitamente Caterina rispetta il volere del compagno, eccezion fatta per San Valentino, giorno in cui ha giocato uno spassoso ‘tiro mancino’ a Guido.

Che cosa ha combinato la Balivo? Dopo essersi fatta una zuccherosa foto con l’imprenditore, ha pensato di postare lo scatto sui suoi profili social. “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose”, la didascalia con cui ha commentato il post. Subito i fan si sono scatenati, facendo piovere una pioggia di complimenti e apprezzando il pensiero.

A quanto pare però Brera potrebbe non essere così entusiasta della faccenda. “Come minino litigo”, ha spiegato Caterina a una fan, in riferimento alla scelta, invisa al marito, di mettere sul web la dolce istantanea. “Qualcuno ha avuto a che ridire eh”, in una seconda risposta ad un’altra seguace. A chi le ha chiesto come abbia fatto a convincere la sua dolce metà, ha dispensato consigli: “Non chiedere, agisci e poi digli: ‘Pensavo fosse una regola’”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo e la crisi coniugale vissuta con il marito Guido Maria Brera

A inizio dicembre 2021, l’ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da Me, in una chiacchierata con la collega Silvia Toffanin a Verissimo, ha confidato di aver vissuto una delicata crisi con il marito. Il momento no è arrivato quando la pandemia ha costretto tutti a rimanere in casa. A quel punto, Caterina e Guido si sono allontanati. “Anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo…”, ha spiegato la Balivo alla Toffanin. Quindi ha chiarito che non ha mai realmente pensato di rivolgersi a un legale per avere la separazione, anche se ha sottolineato che un periodo di forte difficoltà c’è stato. Oggi è tutto alle spalle, con Guido sorride. Unico problemino… le foto social!