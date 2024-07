Caterina Balivo shock: furto in casa a Roma, bottino da capogiro!

Siamo di fronte all’ennesimo clamoroso furto. Nella notte scorsa infatti i ladri sono entrati in casa di Caterina Balivo. Mentre la conduttrice era in vacanza in Spagna i ladri sono entrati nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 02.30 di notte. Da una prima ricostruzione sembra che i malviventi siano entrati dal balcone dell’appartamento. Abili equilibristi, quindi, dal momento che il balcone si trova al quarto piano.

Una volta entrati dal balcone avrebbero poi bloccato dall’interno la porta d’ingresso per avere tutto il tempo di visionare le varie stanze e racimolare il loro bottino. Sembra poi che i malviventi abbiano portato via borse, rolex e scarpe per un valore totale ancora da quantificare. Il commissariato di Villa Glori e la scientifica stanno poi analizzando le videocamere per capire meglio la dinamica del fatto. Se si scorrono le storie Instagram della Balivo compaiono immagini felici di lei a Barcellona che cammina per le vie della città. Ignara di quel che sarebbe accaduto poche ore dopo presso la sua abitazione di Roma.

Caterina Balivo e lo shock del rientro a Roma: casa svaligiata!

Purtroppo non deve essere stato un bel rientro per Caterina Balivo. In vacanza tra la Sardegna e la Spagna ha lasciato la propria casa di Roma per qualche giorno. Giusto in tempo perché i ladri avessero modo di organizzare il “colpaccio” e svaligiare l’appartamento. I social poi non aiutano. Infatti molto spesso i Vip lascino tracce precise dei loro spostamenti nelle storie e nei post di Instagram. In questo modo i malintenzionati hanno avuto tutto il tempo di organizzarsi perché sapevano perfettamente che la Balivo non era presente in casa.

In parte possiamo dire che sia andata meglio così. Nel senso che sarebbe stato peggio se la conduttrice si fosse trovata faccia a faccia con i ladri. Proprio come accaduto pochi giorni fa a Roberto Baggio (vedi anche Roberto Baggio, rapina: i dettagli surreali su cosa hanno fatto i ladri). L’ex calciatore oltre ad aver subito il furto ha rischiato la pelle perché è stato malmenato. Insomma i Vip dovrebbero avere maggiore accortezza su quello che postano sui social. Speriamo che il commissariato di Roma Parioli riesca a ricostruire il fatto e che la Balivo possa rifarsi del danno subito.