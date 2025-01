Caterina Balivo scossa per Sandra Milo: retroscena sulla sua morte

La puntata del 28 gennaio 2025 di La volta buona è stato ricca di emozioni soprattutto quando la padrona di casa Caterina Balivo ha ospitato in studio il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis. Oggi, infatti, è l’anniversario di morte della grande attrice italiana che ha lasciato un vuoto indelebile.

“È passato già un anno ma per me è come se fosse solo passato un mese“. Sono queste le parole del figlio che ha tenuto a ricordare sua madre. “Ci sono cose che vorrei dire a mamma e non posso farlo”. Ha continuato.

Il retroscena sulla morte di Sandra Milo

Sandra Milo è stata una donna unica che ha fatto della sua passione per il cinema un vero capolavoro. Icona italiana, il suo fascino e il suo talento l’hanno resa una vera e propria diva che nessuno potrà mai dimenticare. Il suo modo di essere fuori dagli schemi l’ha accompagnata fino al giorno della sua morte. E proprio in diretta a La volta buona, Caterina Balivo ha voluto raccontare un retroscena che la riguarda.

Secondo quanto raccontato dalla conduttrice in diretta nello studio Rai, poco prima di morire la Milo aveva accennato all’aldilà spiegando: “Se morissi e dovessi rinascere vorrei essere un albero, perché un albero ha dei rami meravigliosi e poi c’è l’autunno e perde tutte le foglie, poi c’è l’inverno e aspetta la primavera – è questo il messaggio mandato in onda da parte dell’attrice – Deve essere un piacere straordinario la vita che esplode, prima nascono le foglie e poi i fiori e poi tutti gli uccellini”.

Il videomessaggio realizzato dalla stessa Milo si è concluso con parole toccanti che hanno emozionato il pubblico in studio: “Devo salutare tutti un’ultima volta? – aveva affermato l’attrice – Io intanto mi metto il rossetto, perché anche per morire ci vuole un bel rossetto”.

Il ricordo del figlio Ciro

Dopo il servizio con l’ultimo messaggio di Sandra Milo, è entrato in studio Ciro De Lollis che ha parlato a cuore aperto della mamma a Caterina Balivo emozionata. “Non mi aiuta sentirla, anche se mi fa piacere – ha spiegato – mi sono emozionato e pensavo di essere più forte. L’emozione è ancora tanta”. Il figlio dell’attrice ha affermato che la ferità non si è ancora sanata. Poi ha aggiunto: “Io ero geloso di mamma, dei finti baci sul set. Ero molto geloso. Pensano che io conosca tutti i film di mia madre, ma io in realtà no. E da piccolo, ricordo che la scena di un bacio mi diede molto fastidio”.