Caterina Balivo: “Signorini mi ha aiutato in un momento di difficoltà”

Caterina Balivo ringrazia pubblicamente Alfonso Signorini

Caterina Balivo si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, nel numero in edicola da giovedì 17 ottobre. La conduttrice di Vieni da me ha parlato principalmente della carriera in tv: un percorso intrapreso venti anni fa che ha regalato all’ex modella tante gioie e soddisfazioni ma pure dolori e insuccessi. Tra una confidenza e un aneddoto la Balivo ha voluto pubblicamente ringraziare Alfonso Signorini, che l’ha aiutata in un momento difficile del suo lavoro. Nonostante il lungo percorso in Rai, pure Caterina ha vissuto i suoi momenti negativi e il direttore di Chi – nonché prossimo conduttore del Grande Fratello Vip – le è stato particolarmente vicino e ha offerto un aiuto non indifferente.

Le parole di Caterina Balivo sull’aiuto di Alfonso Signorini

“Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”, ha dichiarato Caterina Balivo a Grazia. La conduttrice Rai ha poi ammesso che c’è stata una trasmissione che non avrebbe voluto fare. “Nel 2014, il talent show culinario Il più grande pasticciere. Per fortuna l’anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format non adatto a me. Perfino mio marito, di solito calmo e misurato, una sera scrisse un tweet: “Se volevate Caterina, potevate comprarvi un cartonato”. Ho accettato all’epoca perché volevo tornare in prima serata. Da allora ho capito che è meglio scegliere il progetto che l’orario di programmazione”, ha spiegato la 39enne.

Caterina Balivo vuole condurre sempre da sola

Al settimanale della Mondadori Caterina Balivo ha anche ammesso che preferisce condurre in solitaria. “Il collega giusto per me? Nessuno. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: “Caterina è un handicap non saper dividere la scena”, ha confidato la moglie di Guido Maria Brera.

Il successo del programma di Rai Uno Vieni da me

Da due anni Caterina Balivo è al timone di Vieni da me su Rai Uno. Un format nato in sordina e attorniato da pregiudizi che però è riuscito a lasciare il segno nella programmazione Rai. E gli ascolti hanno dato ragione alla Balivo: oggi lo show è seguito quotidianamente da più di un milione e mezzo di telespettatori. Un appuntamento fisso per tante persone, che non possono più fare a meno del clima spensierato e scanzonato che si è creato in studio grazie a Caterina.