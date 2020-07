Caterina Balivo, partenza per le vacanze con polemica: “5 minuti”, la foto

Avrebbe dovuto essere una partenza felice per Caterina Balivo, che dopo l’addio a Vieni da me è finita non poche volte al centro del gossip negli ultimi mesi, e invece no: in queste ore si sta parlando di una foto che la conduttrice ha caricato su Instagram e che la vede in viaggio verso la Sicilia assieme alla figlia Cora e al suo amato Guido. A una prima occhiata in realtà non si nota niente di sconvolgente, se non un primo piano acqua e sapone della conduttrice che guarda felice la fotocamera e si mostra entusiasta per questo periodo di relax con la famiglia; la seconda foto mostra però un dettaglio che a qualche follower non è piaciuto e che l’ha spinta a intervenire con un breve commento che siamo sicuri non basterà. Veniamo al dunque.

Caterina Balivo, la partenza per le vacanze scatena la polemica: una foto Instagram che non piace

L’ultimo periodo è stato piuttosto turbolento per Caterina Balivo, criticata da alcuni per l’addio a Vieni da Me e assente a quanto pare nei palinsesti della prossima stagione televisiva; ciò non ha impedito però alla conduttrice di viversi con tranquillità le giornate estive perché l’addio è stato volontario e a quanto pare dovuto a esigenze di crescita personale. Cosa sarà del suo futuro in televisione non lo sappiamo ancora con certezza; è sicuro però che al momento la Balivo non voglia pensarci perché le vacanze l’aspettano, e sarebbe anche il momento di godersele dopo questi mesi di quarantena, come ha fatto intuire proprio lei nel commento delle foto che ha postato di recente. Qual è il motivo della polemica? Delle cuffie di troppo.

Balivo, polemica foto vacanze: piovono critiche sulla conduttrice

Qualcuno ha fatto notare alla conduttrice infatti che suo marito stesse guidando con le cuffie, e lei, senz’altro consapevole della violazione del Codice della Strada, ha risposto subito: “No, era per quei 5 minuti”. Insomma nessuna violazione, se non temporanea, almeno stando a ciò che ha dichiarato. In rete ad ogni modo basta poco per scatenare gli hater, e infatti sebbene la Balivo si sia affrettata a chiarire immediatamente state certi che le critiche non mancheranno. C’è anche chi ci ha scherzato su – qualcuno le ha fatto notare che in realtà indossava le cuffie per non sentirla – ma sapete bene che il web purtroppo è pieno di utenti pronti ad approfittare anche di un piccolo errore per procedere al linciaggio. Vi lasciamo alla foto augurando buone vacanze a Caterina e alla sua famiglia: