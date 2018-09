Caterina Balivo: la nuova vita a Roma e il debutto di Vieni da Me

Caterina Balivo debutta con Vieni Da Me: la conduttrice racconta la sua nuova vita dopo Detto Fatto

Caterina Balivo ha stravolto le sue abitudini e si è trasferita da Milano a Roma per potersi occupare del nuovo programmi Rai, Vieni Da Me. Dopo tanti anni, la conduttrice ha lasciato Detto Fatto alla collega Bianca Guaccero. Oggi, 10 Settembre 2018, la donna si appresta a debuttare alle 14 con la sua nuova trasmissione, in onda su Rai 1. Prima di tornare a lavoro, però, la moglie di Guido Maria Brera ha fatto i conti con il trasloco. La diretta interessata ha raccontato a Vanity Fair i dettagli del trasferimento, spiegando anche i motivi per cui è felice della decisione presa.

Caterina Balivo racconta la sua vita a Roma e l’inizio di Vieni Da Me

Caterina Balivo è tornata a vivere a Roma e con sé ha portato ovviamente tutta la sua famiglia. Per la più piccola, sua figlia Cora di 11 mesi, cambiare città e casa non è stato assolutamente un mese. Per Guido Alberto è stato invece un po’ più traumatico. In ogni caso, la conduttrice Rai ha rivelato che il bambino è felice di poter avere l’occasione di vedere più spesso i suoi nonni. Nonostante ciò, gli imprevisti non mancano. “Per una mamma che lavora uscire dagli schemi che si era costruita è molto difficile, anche se io riconosco di essere immensamente fortunata.” Ad appoggiarla in questo grande cambiamento è stato soprattutto suo marito. Nel corso dell’intervista, la presentatrice ha infatti svela le dolci parole di Brera quando si era iniziato a parlare della possibilità di avere un altro programma.

Vieni Da Me su Rai 1: Caterina Balivo al settimo cielo prima del debutto

Il marito di Caterina non si è fatto assolutamente scoraggiare dal trasloco, tant’è che ha supportato sua moglie sin dal primo momento, dicendole anche delle bellissime parole. “… Se qui pensi di aver già dato tutto, lascia e diamo una svolta insieme.” Ora, non resta che augurarle un in bocca al lupo e seguirla in quest’altra bellissima avventura.