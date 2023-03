Caterina Balivo, cuore d’oro: cosa ha fatto per i poveri a Milano

Caterina Balivo volontaria per un giorno: la conduttrice ha parlato commossa della sua esperienza in un’associazione per poveri

Caterina Balivo ha recentemente dato una grande prova di umanità. La conduttrice ha preso pare al progetto “Volontario all’Opera per un giorno” di Opera San Francesco, il quale si occupa di fornire assistenza gratuita alle persone in difficoltà e vede tra i suoi volontari molti volti noti dello spettacolo. La Balivo ha parlato della sua esperienza in un post su Instagram, in cui ha condiviso delle foto che la ritraggono con la retina e il grembiule lavorando nella mensa dell’associazione. A quanto pare, la presentatrice conosceva già l’ente, ma questa era la prima volta che andava a sporcarsi le mani.

La 43enne ha raccontato di aver accettato subito l’invito da parte della comunità ed è stata accolta dal presidente fra Marcello Longhi. La napoletana si è fermata una mattinata per aiutare chi è meno fortunato, mettendosi dietro al bacone per servire del cibo, come si può vedere negli scatti in cui ha in mano un piatto di pasta alle vongole. Caterina si è detta commossa dell’esperienza, soprattutto, essendo una mamma, alla vista di madri sole con i propri figli. Inoltre, ha promesso di continuare la sua collaborazione anche in privato e ha invitato tutti i suoi seguaci a contribuire per dare una mano a “Opera San Francesco”. Ecco cosa ha scritto l’ex volto di “Detto Fatto” sul suo profilo Instagram:

Quando mi hanno chiamata per stare un giorno con loro ho detto subito di si. Non vi nascondo che servire quelle mamme con i figli che mi ricordavano i miei, che a volte fanno capricci per piatti non molto graditi, mi ha fatto fatto venire gli occhi lucidi. Chi ha deve fare con garbo, gentilezza e solitamente in silenzio. In questi caso però tutti devono sapere le cose belle che fa Opera San Francesco ogni giorno nel centro di Milano. Un incontro speciale che continuerà altre volte in incognito. Hai voglia di aiutare chi ha meno di te? Hai voglia di regalare un sorriso a chi si trova in difficoltà? Vi lascio nelle storie i modi per farlo farlo.

Caterina Balivo contro chi la invita a sottoporsi alla chirurgia estetica

Alcune settimane fa, Caterina Balivo ha postato una storia in cui si metteva il rossetto. Da lì, in molti hanno cominciato a scriverle commenti di cattivo gusto sullo spessore delle labbra, giudicate troppo ‘sottili’. In tanti le hanno consigliato di ricorrere a un chirurgo estetico per rifarle, ma la conduttrice non ne ha voluto sapere. La presentatrice di “Lingo” ha voluto rispondere agli haters in questo modo: “Avendo tanti neuroni funzionanti non volevo strafare”. Insomma, nessun filler o operazione in programma per la Balivo, che è apparsa alquanto stufa di questo genere di critiche futili e fuori luogo.

Successivamente, commentando un post dell’influencer Estetica Cinica, ha ribadito la sua posizione, mostrandosi scioccata sul fatto che debba giustificarsi anche per il non essersi rifatta. Ebbene, al giorno d’oggi qualsiasi cosa si fa viene criticata dal mondo del web, dunque, purtroppo, questo genere di attacchi non sono più una novità.