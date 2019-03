Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi: Vieni da me verso la chiusura

Vieni da me chiude: Caterina Balivo si sposta alla domenica pomeriggio

Vieni da me di Caterina Balivo continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per questo la Rai starebbe valutando l’ipotesi di cancellare il programma nella prossima stagione televisiva. Come riporta Dagospia, il format ha dei costi eccessivi e l’azienda vorrebbe rimpiazzarlo da settembre con una trasmissione a basso costo. “Il pomeriggio di Rai 1 è finito nel mirino per i costi superiori ai 30 milioni di euro. Dopo l’ormai certa chiusura de Il Paradiso delle Signore nel mirino sarebbe finito il programma di Caterina Balivo che continua a ottenere ascolti deludenti. Lo spazio dalle 14 alle 15.40 è inchiodato da giorni al 12% di share, nonostante l’allungamento della durata e in alcuni casi la scomparsa del blocco pubblicitario dopo il Tg 1 delle 13.30″, si legge sul sito.

Il futuro di Caterina Balivo su Rai Uno

Con l’eventuale chiusura di Vieni da me, che fine farebbe Caterina Balivo? Nessun ritorno a Detto Fatto su Rai 2, resterebbe a Rai 1 la domenica pomeriggio. La conduttrice di Aversa potrebbe prendere il posto di Cristina Parodi che, nonostante il forte traino di Domenica In, non sta ottenendo un gran riscontro con La prima volta.

Mara Venier confermata a Domenica In

Caterina Balivo potrebbe occupare la seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1 mentre a Mara Venier resterebbe la prima. La conduttrice veneziana ha risollevato le sorti di Domenica In riuscendo addirittura a battere l’inarrestabile Barbara d’Urso e dunque la sua conferma in Rai è praticamente scontata.