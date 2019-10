Caterina Balivo, sfogo su Catherine Spaak e Marcella Bella: retroscena Vieni da me

Vieni da me, il successo di Caterina Balivo su Rai Uno

Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata di Vieni da me! Caterina Balivo ha ormai confezionato un programma davvero godibile assieme ai suoi autori, e l’interesse sulla trasmissione aumenta di anno in anno sia per il livello degli ospiti sia per i contenuti delle interviste, e ovviamente anche per il modo in cui la conduttrice riesce a instaurare un colloquio con i diretti interessati; la trasmissione di Rai Uno insomma sta diventando sempre più un must del pomeriggio, e supera in qualità molti programmi dell’offerta televisiva per questa fascia oraria. A Radio Corriere Tv la Balivo ha confessato che sebbene la trasmissione le stia dando molte soddisfazioni ci sono stati dei momenti in cui gli ospiti l’hanno fatta innervosire.

Caterina Balivo svela le difficoltà di Vieni da me

“Come nascono le sue interviste?”, le è stato chiesto inizialmente. “Molto – ha spiegato la Balivo – dipende anche dalla complicità che si crea tra me e l’ospite nel corso della trasmissione, e non sempre accade. Con le interviste ‘one to one’ – ha aggiunto la conduttrice – lo scorso anno siamo riusciti a raccontare molti aspetti inediti dei nostri ospiti. La difficoltà vera è trovare personaggi che abbiano davvero voglia di aprirsi”. Ed è proprio il rapporto coi personaggi che spesso può causare dei problemi alla riuscita dell’intervista, sebbene i casi di cui la Balivo ha parlato si riferiscano a pochi volti noti e comunque non a tutta l’intervista ma solo ad alcuni interventi che a quanto pare ha ritenuto fuori luogo.

Gli ospiti di Vieni da me che hanno fatto arrabbiare la Balivo

“C’è invece un ospite – questa una delle ultime domande che le sono state poste – che l’ha fatta arrabbiare?”. “Mi è successo. Una volta – ha spiegato la conduttrice – è accaduto con una risposta di Marcella Bella, il tema era abbastanza concordato ma in diretta mi rispose in maniera puntigliosa. Un’altra volta – ha aggiunto – con Catherine Spaak. Le chiesi se al quarto matrimonio fosse facile ricominciare. Mi rispose dicendomi che non avrei mai fatto la stessa domanda a Maurizio Costanzo. Ribadii che non appena fosse venuto in trasmissione l’avrei fatta anche a lui. Ho quarant’anni e sono in Rai da venti, l’esperienza c’è, ma non è automatico avere un confronto con le persone. Qualche volta capita di rimanerci male, altre riesci a rispondere subito”.

Caterina Balivo promossa a pieni voti

Vieni da me insomma non è proprio una passeggiata di salute; certo, parliamo comunque di un programma televisivo che può essere gestito più facilmente rispetto ad altri prodotti ma – come avete appena letto – non sempre tutto va come previsto. Almeno finora comunque la Balivo se l’è cavata benissimo.