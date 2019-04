Caterina Balivo risponde all’invito di Milly Carlucci: “Il prossimo anno”

Ballando con le Stelle: Caterina Balivo ballerina per una notte?

Dopo Mara Venier e Simona Ventura, Milly Carlucci ha invitato le altre conduttrici Rai a partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte. Tra queste Caterina Balivo, al timone di Vieni da me dallo scorso settembre. La presentatrice di Aversa si occupa da sempre del varietà del sabato sera, ritagliando nel suo salotto uno spazio di approfondimento con i ballerini e concorrenti in gara. Nella puntata di martedì 23 aprile la Balivo ha replicato in diretta all’invito della collega, sottolineando di essere molto onorata. Ma Caterina è stata costretta a rifiutare: ad oggi non si sente abbastanza pronta per un’occasione del genere, nella quale bisogna mettere in mostra le proprie doti di danzatrice.

Caterina Balivo rimanda l’appuntamento a Ballando con le Stelle

“Milly ti ringrazio, accetto l’invito come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma il prossimo anno: ho bisogno di tempo per prepararmi”, ha dichiarato Caterina Balivo a Vieni da me. Dunque, quest’anno non vedremo la presentatrice campana nel varietà di Rai Uno. Caterina vuole prepararsi per bene prima di approdare alla corte di Milly Carlucci, dove anche gli ospiti vengono sottoposti al giudizio di severi giudici quali Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni.

Caterina Balivo si limita a ballare in diretta a Vieni da me

Per il momento Caterina Balivo si limita a ballare nel suo programma. Qui accoglie settimana dopo settimana i ballerini e concorrenti eliminati da Ballando con le Stelle. Tra questi Lucrezia Lando, i gemelli Sampaio, Antonio Razzi, Ornella Boccafoschi e Mia Gabusi.