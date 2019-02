Castello Uomini e Donne La scelta: dove si trova e storia

Dove si trova il Castello di Uomini e Donne-La scelta e quanto costa affittarlo

Antico, maestoso e circondato da un rigoglioso e curatissimo giardino: è il Castello delle scelte di Uomini e Donne, protagonista indiscusso della versione serale del programma di Maria De Filippi. All’interno di questa dimora medievale Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez hanno registrato la loro scelta finale. Ma dove si trova questo castello? È possibile affittarlo per cerimonie o feste private? La fortezza non è altro che il Castello di Torcrescenza, situato nei dintorni di Roma, poco distante dalla via Flaminia. Il fortilizio è stato costruito nel 1100 dal Marchese Francesco Crescenzi nel luogo in cui sorgeva un’antica torre di avvistamento. Nel corso del tempo all’interno della struttura sono state inserite opere d’arte, affreschi, statue e fontane dal grande valore storico e culturale. Prima dell’arrivo di Mediaset, è stato Francesco Totti a scegliere questo castello per festeggiare il suo quarantesimo compleanno nel 2016.

Castello di Torcrescenza: i prezzi della struttura

Il Castello di Torcrescenza è infatti aperto al pubblico e può contenere fino a mille ospiti: è una location perfetta per ospitare meeting, cene di gala, colazioni di lavoro, ricevimenti privati, matrimoni, mostre. È indubbiamente un luogo incantato, comodamente raggiungibile da ogni zona della città di Roma e adatto ad ogni tipo di evento. I prezzi? Secondo Matrimonio.com, si parte da un minimo di 7 mila euro. Il Castello è una delle dimore più richieste del Lazio, chi vuole sposarsi qui prenota uno o due anni prima. Tra le tante cose Torcrescenza è tutelato dalla soprintendenza delle Belle Arti e dispone di un servizio di catering affidabile e professionale.

Castello di Torcrescenza usato per film e matrimoni Vip

Prima dell’arrivo di Uomini e Donne, il Castello di Torcrescenza è stato usato come location per diversi film e fiction. Tra quest’ultime Le 3 rose di Eva e Non è stato mio figlio. Ma in questa splendida fortezza si sono giurati amore eterno pure parecchi vip, come Francesco Totti e Ilary Blasi e Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Nel 2010 Silvio Berlusconi ha invece affittato l’intera aerea come residenza estiva: per pochi mesi lo ha usato per incontri istituzionali e cene private. Hanno visitato il Castello di Torcrescenza anche i divi di Hollywood Leonardo DiCaprio e Charlize Theron. Senza dimenticare il Principe Carlo d’Inghilterra, che si è letteralmente innamorato delle rose bianche presenti nel giardino.