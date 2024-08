Castello delle Cerimonie, bufera su Imma Polese. E la bancarotta?

Altro che bancarotta! I Polese se la godono per Ferragosto, ma per i social lo sfarzo ostentato è decisamente di cattivo gusto e Imma e Matteo devono chiudere i commenti, vediamo cosa è successo.

Prima abbiamo conosciuto l’intramontabile Boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese che nel suo castello La Sonrisa nel cuore della Campania ospitava i matrimoni napoletani più sfarzosi e opulenti. Dopo la sua scomparsa, è stata la figlia, Donna Imma Polese a ereditare tutto e a rendere il Castello delle Cerimonie un fenomeno di massa. Su Real Time i Polese sono la famiglia reale, gli ospiti li trattano come vere e proprie celebrità e ogni festa da loro organizzata fa impallidire quelle di Hollywood. Però non è tutto oro quello che luccica: nel 2011 gli inquirenti hanno contestato degli abusi edilizi e a febbraio 2024, hanno sequestrato l’intero castello de La Sonrisa. Da allora si sono susseguiti guai giudiziari uno dopo l’altro, per questo quando Imma Polese ha postato su Tik Tok un pranzo sullo yacht, molti hanno storto il naso.

Donna Imma Polese tra yacht, ostriche e champagne, i social: ”Ma non eravate in bancarotta?”

Il video incriminato vede Donna Imma con il suo consorte, Matteo, il giorno di Ferragosto mentre si godono un pranzo sfarzoso sullo yacht. Anzi, un antipasto sfarzoso. Perché sì, una tavolata di crudité di pesce, ostriche come se piovessero e champagne erano solo l’antipasto. Sui social si sono scatenati con commenti al vetriolo. Gli utenti lamentano l’ostentazione senza freni in un momento storico in cui molti italiani fanno fatica ad arrivare a fine mese e pongono l’attenzione sulle vicende legali degli ultimi mesi. La Sonrisa sequestrata, i Polese costretti a pagare al comune un canone di occupazione per continuare a lavorare. E vanno sullo yacht e festeggiano tra ostriche e champagne? Da buoni napoletani, Imma e Matteo non perdono il sorriso davanti alle avversità, ma le troppe reazioni negative li hanno costretti a chiudere i commenti al video, che conta 4 milioni di views.

C’è però anche chi li difende! Su Instagram, Raffaello Tonon è sceso in campo al fianco di Donna Imma e Matteo:

Se hanno guai giudiziari se la vedranno in tribunale, a noi cosa interessa? Hanno il diritto di postare quello che vogliono e gli altri dovrebbero avere il buonsenso e non commentare con la cattiveria di chi vive di pane e invidia. Cari Polese, navigate e magnate e non curatevi di loro!

Vero è che però il tribunale non ha preso ancora una decisione su quello che ne sarà de La Sonrisa. I dipendenti sono scesi in strada per protestare contro la chiusura e la perdita del lavoro. Per ora i Polese sono rimasti aperti, ma se il tribunale dovesse decidere di farli chiudere definitivamente, ci saranno meno pranzi di ostriche e champagne sullo yacht. Per ora, lasciamo che Imma e Matteo si godano i loro pranzi, sfarzosi come nel loro stile che abbiamo imparato a conoscere!