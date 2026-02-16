Cast ufficioso del Grande Fratello Vip 2026, ecco i 15 nomi e chi è rimasto fuori

Grandi manovre per ultimare gli ultimi preparativi per la messa in onda del Grande Fratello Vip, che inizierà a metà marzo circa. Il reality show di Canale 5 sarà rivoluzionato. A condurre tornerà Ilary Blasi, dopo che Alfonso Signorini si è autosospeso a causa del terremoto scatenato da Fabrizio Corona. Cambio drastico anche sul fronte inerente alla durata del programma: stop a mesi e mesi di prime time e dirette quotidiane, tutto sarà concentrato in sole sei settimane. Nelle scorse ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha diramato su Instagram la lista dei 15 vip che dovrebbero comporre il cast.

Il cast ufficioso del Grande Fratello Vip 2026

Di seguito l’elenco del cast trapelato dall’indiscrezione firmata da Deianira Marzano:

Marco Berry: ex storico volto delle Iene Francesca Manzini: imitatrice ed ex conduttrice di Striscia la Notizia Adriana Volpe: conduttrice e opinionista televisiva Antonella Elia: soubrette Raul Dumitras: ex volto di Temptation Island Alessia Scita: concorrente di MasterChef Italia 14 Achille Costacurta: figlio di Martina Colombari e di Alessandro “Billy” Costacurta Franco Oppini: attore Nicola Ventola: ex calciatore Andrea De Paoli Arianna Mercuri detta Ary: ex tentatrice di Temptation Island Raimondo Todaro: coreografo e personaggio televisivo Sarah Esposito: ex volto di Temptation Island Ilona Staller, alias Cicciolina: attrice Claudia Peroni: giornalista e conduttrice.

Se questo elenco fosse confermato, vorrebbe dire che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, entrambi ex discussi tronisti di Uomini e Donne che oggi fanno coppia, non sarebbero riusciti a entrare nel cast.

Opinioniste del GF Vip 2026: in arrivo il tandem formato da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Per quel che riguarda le opinioniste, le ultime indiscrezioni riferiscono che molto probabilmente a commentare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia ci sarà un tandem tutto al femminile formato da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La prima ha già ricoperto tale ruolo, per la giurata di Ballando con le Stelle sarebbe invece un esordio. L’eventuale ingaggio di Lucarelli sarebbe un colpaccio per Mediaset e, più nello specifico, per il reality show. Trattasi infatti di una delle poche opinioniste televisive potenzialmente in grado di favorire gli ascolti.