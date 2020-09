Caso di coronavirus al Grande Fratello Vip: la situazione, cosa accade ora

La tv cerca di ripartire dopo il lockdown e l’estate, ma non è per nulla facile. Il coronavirus continua a circolare e a provocare seri problemi alle produzioni. Nelle ultime ore in casa Rai, per dei casi di positività, sono stati stoppati i programmi Elisir e Speciali I Soliti Ignoti. Anche Mediaset si sta trovando in queste ore alle prese con un contagio che ha messo in allarme l’organizzazione del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì 14 settembre. A renderlo noto è TvBlog (a confermare la notizia anche un tweet della firma di Dagospia Giuseppe Candela), che narra che il positivo farebbe parte del gruppo di lavoro del reality e non del cast dei ‘vip’. E ora? Che succede? Si procederà comunque con la partenza? Pare di sì…

Caso di coronavirus nel gruppo di lavoro del Grande Fratello Vip: il programma partirà comunque

Il caso di positività relativo al Grande Fratello Vip non dovrebbe far slittare la data di partenza del reality, che attualmente resta confermata per il prossimo lunedì. Con ogni probabilità si procederà a ricontrollare tramite test anche tutti i concorrenti che hanno già salutato i propri cari e sono ‘isolati’ in vista dell’entrata nella Casa più spiata d’Italia. Quindi, al momento, secondo quanto trapelato, il rinvio non è un’ipotesi. Dall’altra parte, ai tempi del coronavirus, nulla è certo. A spiegarlo Milly Carlucci, anche lei alle prese con un’infinità di tribolazioni per far decollare Ballando con le Stelle che inizierà sabato 19 settembre. Lo show doveva prendere avvio stasera ma i casi di positività di Samuel Peron e Daniele Scardina, rispettivamente maestro di danza e concorrente, hanno procrastinato la messa in onda. Messa in onda che rimane sull’attenti. La Carlucci ha infatti detto che laddove la situazione contagi inerenti alla trasmissione dovesse precipitare non ci sarebbe altra strada da percorrere che la sospensione del programma.

Salta lo Speciale de I Soliti Ignoti su Rai Uno

Come sopra accennato, in Rai hanno visto il semaforo rosso lo Speciale de I Soliti Ignoti (previsto in prima serata per domani 13 settembre) ed Elisir. Amadeus tornerà comunque sullo schermo nell’access prime time con il medesimo show, in quanto le puntate riservate a quella slot sono già stata registrate e quindi non c’è alcun pericolo relativo al coronavirus.