Caso Chiara Ferragni, parlano due ex di Ballando: i diversi pareri

Il caso che vede coinvolta Chiara Ferragni sta facendo ancora molto discutere e a parlarne sono anche i programmi televisivi. Uno di questi, ad esempio, è stato La Vita in Diretta di Alberto Matano, in onda nel pomeriggio di Rai 1. Ospiti della trasmissione, nella puntata di giovedì 11 gennaio, sono stati due ex volti noti di Ballando con le Stelle: Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna. Entrambi hanno offerto il loro punto di vista sulla questione.

Caso Ferragni: parla Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, vincitrice della diciassettesima edizione del programma prime time di Milly Carlucci, ha espresso un parere in merito alle nuove linee guida dell’Agcom che gli influencer dovranno rispettare. Si tratta di regole indirizzate a coloro che hanno almeno un milione di follower sulle varie piattaforme in cui operano e che hanno superato su almeno una piattaforma un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%. In caso di contenuti con inserimento di prodotti, quindi, gli influencer in questione sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo riconoscibile. Le sanzioni alla suddetta categoria di influencer per promozioni non dichiarate partono da 258 mila euro.

A tal proposito, Costamagna ha spiegato di condividere le regole sopra trattate: “Condivido che siano state poste delle linee guida e delle regole su questo mondo. Si parla di multe fino a 600.000€ agli influencer, che adesso sono costretti ad indicare quando si tratta di pubblicità. Non so se funzionerà, ma serviranno controlli. Direi che è una cosa necessaria“. Secondo la giornalista, inoltre, l’accanimento su Chiara Ferragni rappresenta qualcosa di inevitabile, visto il suo lavorare sui social: “Penso che se vivi sui social e prendi tutti i vantaggi dei social, allora è inevitabile che all’occasione ti arrivi il negativo, se poi c’è la beneficenza per i bambini. E poi teniamo presente che Chiara sugli impegni sociali e la beneficenza ha costruito parte importante della sua reputazione, oltre al fatto di essere una grande donna d’affari, quindi ci sta ed è inevitabile“.

Il parere di Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio è stato invece più morbido nel parlare di Chiara Ferragni e, secondo lui, l’imprenditrice digitale rappresenterebbe una sorta di capro espiatorio per attaccare la categoria degli influencer: “Credo che questa cosa che è stata bersagliata anche pesantemente è successa perché è stata usata come capro espiatorio per bersagliare la categoria influencer“. Parlando invece delle regole che riguardano il mondo degli imprenditori digitali, Di Giorgio ha fatto notare come alcune siano già presenti, sebbene non si possa parlare di normative: “Noi paghiamo le tasse come tutti ed è un lavoro come gli altri. Ed è giusto che ci siano delle regole, ma in realtà ci sono già. La scritta Adv o regalo di è una cosa che viene già fatta. Non si tratta di una normativa, ma è comunque una regola“.

Costamagna e Di Giorgio: il percorso a Ballando con le Stelle

Come accennato in precedenza, Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna hanno preso parte alla medesima edizione di Ballando con le Stelle: la diciassettesima. Il primo, in coppia con Moreno Porcu, era arrivato fino alla finalissima, classificandosi quarto. La seconda, in coppia con Pasquale La Rocca, si era ritirata nel corso della sesta puntata, per poi essere ripescata alla penultima puntata. Nella finalissima, Costamagna aveva trionfato infine assieme al suo maestro.