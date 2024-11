Caso Basciano-Codegoni, spunta Manuel Bortuzzo: il gesto social

È passata esattamente una settimana dall’arresto di Alessandro Basciano, detenuto lo scorso 21 novembre nel carcere di San Vittore a Milano con l’accusa di stalking e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. L’arresto è avvenuto pochi giorni dopo un episodio in particolare: una presunta aggressione del deejay nei confronti di Mattia Ferrari, amico intimo dell’influencer. Da quel momento, il caso ha catalizzato l’attenzione mediatica, diventando un argomento di discussione su giornali e programmi televisivi.

Due giorni dopo l’arresto, Basciano è stato rilasciato, ma resta sotto indagine. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo interrogatorio, mentre Sophie Codegoni, proprio nelle ultime ore, si è recata presso gli uffici della Procura di Milano per essere nuovamente ascoltata dagli inquirenti. Nel frattempo, entrambi hanno raccontato la propria versione dei fatti ai media. Il deejay, appena scarcerato, ha parlato più volte pubblicamente, concedendo una lunga intervista a Fabrizio Corona, partecipando a programmi come La Vita in Diretta e pubblicando diverse storie su Instagram. Sophie, invece, ha mantenuto un profilo più discreto, intervenendo solo sui suoi social e attraverso un’intervista a Il Corriere della Sera.

Per il resto, molti personaggi dello spettacolo, inclusi alcuni presunti amici della coppia, hanno scelto di non esprimersi sulla vicenda, mantenendo un rigoroso silenzio. L’unico ad “esporsi” è stato Gianluca Costantino, intimo amico di Basciano ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha parlato direttamente con Fabrizio Corona. Inoltre, un gesto sottile di Manuel Bortuzzo, altro ex coinquilino dell’ex coppia, non è passato inosservato agli utenti social.

Come noto, il nuotatore ha partecipato al GF Vip 6 insieme a Sophie e Alessandro, instaurando una forte amicizia con entrambi. Dopo la fine del reality, Manuel si è spesso mostrato in compagnia di Basciano, con cui ha mantenuto un legame stretto, arrivando a chiamarsi reciprocamente “fratello” sui social.

Nonostante ciò, Bortuzzo non ha commentato apertamente la recente vicenda che ha coinvolto il suo amico. Tuttavia, non è passato inosservato un suo like ad un video pubblicato da Basciano insieme a Corona. Il post riguardava l’intervista realizzata per il nuovo format di Corona, “Falsissimo“, in cui Alessandro ha raccontato la sua versione dei fatti sull’ultimo anno della relazione con Sophie.

È chiaro che si tratta solo di un ‘mi piace‘, ma, al giorno d’oggi, anche una mossa così semplice può essere interpretata da molti come una presa di posizione. Tra l’altro, anche il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, ha messo like al post in questione. Ad ogni modo, è importante sottolineare che si parla esclusivamente di un gesto sui social e, come già evidenziato, Manuel non ha fatto alcuna dichiarazione pubblica sulla questione che ha visto coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.