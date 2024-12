Cascella spietata contro colleghe ‘scroccone’: chi sono (ipotesi)

Schietta e senza filtri, Karina Cascella non può fare a meno di dire la sua. Ed è proprio qualche ora fa che sui social ha condiviso delle storie Ig che fanno riflettere. L’ex opinionista di Uomini e donne ha lanciato un appello contro colleghe e tutte quelle persone che, secondo lei, approfittano della notorietà o rapporti di convenienza per vivere una vita di lusso senza, tuttavia, lavorare veramente. Le sue parole arrivano dritte al punto e c’è chi, leggendole, non ha potuto fare a meno di ipotizzare a chi fosse riferito il messaggio. Elisabetta Gregoraci, Giulia De Lellis, queste sono solo alcuni dei nomi a cui la Cascella potrebbe aver fatto alluso, ma capiamo meglio che cosa ha detto.

Le parole di Karina Cascella

Le storie di Karina Cascella hanno fatto il giro del web tanto da fare discutere i follower che la seguono. L’ex opinionista di Uomini e donne ha scritto : “Ma quanto se la tirano alcune? Maleducate, scroccone, Più soldi hanno, più tirchie sono. Non si pagano una cena neanche a morire, si fanno regalare qualsiasi cosa e credono di essere delle star internazionali”.

Il discorso è poi continuato facendo riferimento ad un caso particolare di cui, però, la diretta interessata non ha voluto rivelare alcun dettaglio. Eppure, le sue parole non sono passate inosservate e sono tanti coloro che hanno voluto risponderle, commentando la vicenda.

Le ipotesi

Cascella ha preferito non fare alcun nome ma negli ultimi tempi sono tante le persone che si presentano come influencer. Giovani o più adulti non importa, il mondo dei social accoglie milioni di utenti pronti a scalare la vetta del successo attraverso video e foto con prodotti in regalo, cene, pranzi e partecipazioni ad eventi.

La riflessione

“Le sfigate siamo noi che andiamo a lavorare”, si legge tra i commenti ma a questa frase Karina Cascella risponde prontamente, spiegando il suo punto di vista. Per l’ex opinionista è importante valorizzare il lavoro onesto e concreto affinché non venga alimentata una cultura in cui tutto sembra dovuto senza merito.

Il suo è un appello che vuole essere spunto di riflessione sul modo in cui oggi il lavoro e la notorietà sono spesso confusi. Il mondo degli influencer e quello dei social hanno dato al via a nuove forme di guadagno, ma molte persone sono passate all’eccesso.

Così la Cascella con il suo modo di fare diretto e schietto ha tenuto a mettere in luce questo aspetto che alcune volte viene ignorato: la differenza tra chi lavora veramente e chi, invece, approfitta della visibilità o conoscenze senza dare nulla in cambio.